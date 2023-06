¿Quién fue el “peor” invitado en el programa del Escorpión Dorado? Esto responde

Uno de los influencers más famosos de México, Alex Montiel, conocido como Escorpión Dorado, realizó inéditas revelaciones durante un programa conocido como “Pinky Promise” con Karla Díaz al frente del mismo; las declaraciones escalaron en redes sociales cuándo informó quién ha sido su peor invitado.

El programa Escorpión Al Volante es conocido por los personajes invitados, destacan políticos, actores e incluso futbolistas, con un sentido irreverente aborda los aspectos más personales de sus invitados, quienes hablan de su vida, sus experiencias, sueños y objetivos.

¿Cuál ha sido el peor invitado en Escorpión Al Volante? Escorpión Dorado responde

Durante el programa de “Pinky Promise”, cuestionaron a Escorpión Dorado respecto a cuál ha sido su peor invitado, tras algunos segundos respondió que Alfredo Adame es uno de los personajes que más le ha costado trabajo, principalmente por considerarlo una “bomba de tiempo”

“Alfredo Adame es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier parte”.

El día que Alfredo Adame fue entrevistado por Escorpión Dorado

La invitación más complicada para Escorpión Dorado fue con Alfredo Adame, el video se compartió en su canal de YouTube durante marzo 2022 y acumula casi 3 millones y medio de vistas, hasta el momento uno de los capítulos más consultados por los seguidores de ambos personajes, pues, consideraron fue “muy gracioso” ver a personajes tan opuestos en un mismo auto.

Entre los comentarios que realizaron en el canal Escorpión Al Volante destacan:

“Estaba llorando por una situación que me ocurrió hoy, abrí YouTube y me salió este video de Alfredo Adame, y hasta se me olvidó la tristeza”, Lili Ortíz

“Voto por Alfredo para que se haga un programa de él así al natural está genial nada aburrido”, Roberto Cruz

“Tenía mucho tiempo sin ver videos de escorpión y este video con Alfredo Adame me entretuvo al 100 jajaja cero aburrido! Jajaj si es el Rey del rating!!! Yo si lo quiero ver en tv de nuevo! Película novela lo que sea!”, Mars Meg

“Felicidades Escorpión por este video, fue buenísimo, Adame será lo que gusten y manden, pero es simpatiquísimo sin lugar a dudas”, Raúl GL

A lo largo del video abordaron diversos aspectos, como la vida del conductor, que se ha visto envuelta en la polémica, sus pasiones y los proyectos que busca plantear a corto y largo plazo.