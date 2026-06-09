¿Terror en Sinaloa? Explosión de presunto coche bomba en Escuinapa, su onda expansiva provoca daños a cientos de metros

Momentos de pánico, tensión e incertidumbre se vivien en el municipio de Escuinapa, en Sinaloa, esto luego que durante las últimas horas, se registrara la explosión de un presunto coche bomba, misma que provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia por la violencia desatada en Sinaloa.

Conforme a los primeros reportes, se señala que las autoridades locales desplegaron un operativo especial, luego de la detonación de un vehículo que de manera preliminar, es señalado como un coche bomba; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial acerca de la naturaleza exacta de este incidente. Cabe decir que la zona fue acordonada de inmediato para garantizar la seguridad de la población, además de permitir el trabajo de los especialistas encargados de las investigaciones correspondientes.

Y hoy por la madrugada hubo una explosión de un coche bomba en Escuinapa, Sinaloa sobre la Mexico 15 — Eduardo Ruelas A (@serpico19) June 9, 2026

Terror en Sinaloa: ¿Qué pasó en la en Escuinapa?

De acuerdo con la información preliminar, una fuerte explosión alertó a los vecinos de diversos sectores del municipio de Escunaoa, quienes druante la madrugada de hoy martes 9 de junio de 2026, reportaron el violento hecho a los números de emergencia.

Después de recibir el aviso, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para establecer un perímetro de protección y realizar las primeras inspecciones. Las autoridades más tienen bajo resguardo del área mientras continúan las diligencias correspondientes. Es información en desarrollo.

¿Qué está pasando en Sinaloa? violencia desatada y los homicidios aumentan

La creciente violencia en el estado de Sinaloa, sigue reflejándose en las estadísticas oficiales. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, durante el mes de mayo se iniciaron 123 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que representa un incremento de 19.4% en comparación con el mes de abril cuando solamente se contabilizaron 103 casos.

Estas cifras muestran una tendencia ascendente en la entidad y durante los últimos meses tres meses, ya que en marzo se registraron 80 homicidios dolosos y para Abril, la cifra aumentó a 103, equivalente a un incremento del 28.7% mientras que mayo cerró con 123 asesinatos, es decir, 20 casos más que el mes pasado. Estos datos oficiales evidencian que la violencia homicida no sólo persiste si no se mantiene en tendencia a la alza convirtiéndose en uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad pública en el Estado.