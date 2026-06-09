Iban al hospital por una picadura de alacrán y mueren en medio de un enfrentamiento en Escuinapa, Sinaloa

Un hombre de 40 años y una adolescente de 14 perdieron la vida tras quedar atrapados en medio de un enfrentamiento armado ocurrido durante la madrugada de este lunes en Escuinapa, Sinaloa. La tía de la menor quedó herida de gravedad. La familia iba al médico porque la pequeña fue picada por un alacrán.

Las víctimas fueron identificadas como Ramiro y Grecia, una joven paratleta reconocida en su comunidad por su participación en actividades deportivas adaptadas.

¿Qué pasó durante la balacera en Escuinapa?

De acuerdo con los primeros reportes, la familia salió de su vivienda para trasladar a Grecia al Hospital IMSS-Bienestar luego de que presuntamente sufriera una picadura de alacrán.

Ramiro, acompañado por su esposa Yessica Siboney y su sobrina, viajaba en motocicleta cuando quedaron en medio de un intercambio de disparos entre grupos armados cerca de una gasolinera del municipio. Una cámara de seguridad instalada en la zona captó el momento en que comenzaron las detonaciones.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque armado en Escuinapa?

Las balas alcanzaron a los tres ocupantes de la motocicleta. Ramiro murió en el sitio debido a las heridas provocadas por los disparos. Grecia también perdió la vida pese a los esfuerzos por auxiliarla. La única sobreviviente fue Yessica Siboney, quien resultó gravemente herida y recibió atención médica de emergencia.

La mujer se quedó al lado de sus familiares, mientras pedía a las personas que estaban presentes que no la dejaran morir porque tenía un bebé pequeño en casa que debía cuidar.

🚨🗣️”NO ME DEJEN MORIR TENGO UN BEBÉ CHIQUITO”, Así agonizaba una mujer que quedó herida tras ser víctima colateral de un enfrentamiento a balazos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. La mujer herida viajaba en una motocicleta con un hombre y un menor de edad que murieron. pic.twitter.com/UJVcalzJyw — TM Noticias (@TmNoticiass) June 8, 2026

Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran el instante en que se escuchan múltiples detonaciones en las inmediaciones de una gasolinera.

La grabación ha comenzado a circular en redes sociales, donde usuarios han mostrado la indignación por la muerte de víctimas colaterales en un estado hundido en la violencia.

#Escuinapa 📹 Cámara de seguridad captó el momento exacto del enfrent4mi3nto a b4laz0s donde mur1ó una menor de edad y un hombre. 😨‼️ pic.twitter.com/mUTIUI9hsI — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) June 8, 2026

¿Qué dicen las autoridades tras el enfrentamiento en Escuinapa?

El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, lamentó lo ocurrido y señaló que la familia quedó atrapada de manera fortuita en medio de los hechos violentos.

El funcionario calificó el caso como una tragedia que refleja el impacto que la inseguridad tiene sobre la población civil.

En una zona de guerra de los grupos armados, se ha convertido el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa. Dos inocentes asesinados, entre las que está una niña de 14 años medallista paralímpica en silla de ruedas, explosiones, pueblos fantasmas y cortes de luz, es parte del… pic.twitter.com/5lWqdCLbTG — Noticias ReflectoresMX (@reflectoresmx) June 8, 2026

Por su parte, la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, informó que se brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas y aseguró que se reforzarán las acciones de seguridad en la región.

Tras los hechos, autoridades municipales exhortaron a la población a limitar sus desplazamientos a actividades esenciales mientras continúan los operativos de seguridad. Esto en lugar de garantizar seguridad a cualquier hora del día.