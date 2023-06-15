VIDEO: Cisnes invaden un campo de amapolas en Eslovaquia y se vuelven adictos

Al menos 200 cisnes se volvieron adictos a la planta de amapola en Eslovaquia, situación que preocupa a los expertos. Todo comenzó hace unos meses, cuando un grupo de aves invadió un campo de este plantío.

Aunque las aves fueron sacadas del lugar, éstas regresaban una y otra vez, hasta que algunos veterinarios se dieron cuenta que regresaban porque se sentían atraídas por la amapola.

De acuerdo con medios locales, las aves comenzaron a alimentarse de las plantas, las cuales producen opio, una sustancia que puede provocar dependencia.

🦢Eslovaquia: cisnes se volvieron adictos a las plantas de amapolas y perdieron su capacidad para poder volar



👉Los pájaros tuvieron que ser llevados a otra localidad para empezar un proceso de desintoxicación. pic.twitter.com/U65geLhpKr — IP noticias (@_IPNoticias) June 15, 2023

Tras consumir constantemente la amapola, los cisnes se volvieron adictos, incluso ya no podían volar debido a que estaban muy drogados y confundidos, lo que los hacía presas fáciles de otros animales.

Los cisnes llegaron al campo de amapolas en febrero, desde entonces se mantenían cerca de la zona y consumieron alrededor de cinco hectáreas de cultivo, por lo que los expertos se dieron cuenta que los cisnes ya eran adictos.

Cisnes adictos a la amapola van a rehabilitación en Eslovaquia

Ante la inusual situación, rescatistas animales intervinieron para llevarse a los cisnes adictos a la amapola, sin embargo, no fue una tarea sencilla, debido a que los cisnes son aves protegidas en Eslovaquia, tuvieron que solicitar autorización del gobierno para poder sacarlas de los campos.

Una vez que el gobierno autorizó que moviera a las aves, éstas fueron trasladadas a otro lugar donde comenzaron con una desintoxicación, se espera que después de su desintoxicación puedan regresar a hábitat natural sin sentir la necesidad de regresar a los campos de amapolas.