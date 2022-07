España propone no usar corbata para ahorrar energía

Pedro Sánchez, presidente de España, pidió a todos los funcionarios públicos dejar de usar corbata para mantenerse frescos y evitar el uso de aire acondicionado con el objetivo de ahorrar energía.

El mandatario español presentó este viernes su informe de rendición de cuentas a donde llegó vestido con un saco pero sin corbata, para poner el ejemplo sobre su propuesta de no usar la prenda y ahorrar energía en España .

“Quisiera que se dieran cuenta que no estoy usando corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético”. Añadió que la petición no solo va para los ministros de su gobierno sino también para el sector privado.

“Me gustaría también (pedirle) al sector privado, si aún no lo han hecho, que no lleven corbata cuando no sea necesario porque así estaremos afrontando el ahorro energético que es tan importante en nuestro país”.

Pedro Sánchez llama a no utilizar corbata para ahorrar energía. pic.twitter.com/lrar8jtzoK — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 29, 2022

¿Por qué dejar de usar corbata en España para ahorrar energía?

La petición de Pedro Sánchez llega en un momento en que las olas de calor azotan gran parte de Europa, incluída España , donde se avivó la demanda de aire acondicionado que consume mucha energía eléctrica.

Por lo que el mandatario de España aseguró que dejar de usar corbata ayudará a los hombres a mantenerse más frescos y con ello se evitará el uso de aire acondicionando, lo que ayuda a ahorrar energía.

Pedro Sánchez dijo que además de dejar de usar corbata, su gobierno introduciría medidas de emergencia la próxima semana para mejorar la eficiencia y ahorrar energía.

Las altas temperaturas del verano están poniendo a prueba los sistemas eléctricos de Europa y generando preocupación sobre las perspectivas de un impulso regional para ahorrar más gas en caso de que la guerra en Ucrania provoque más reducciones en los suministros de Rusia.