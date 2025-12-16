¿Secta coaching? Caen 4 en España por estafar con “acompañamiento espiritual”

Las autoridades de España realizaron la detención de cuatro personas, quienes están relacionadas con un método de estafa relacionado con un supuesto servicio de “acompañamiento emocional”.

Falso acompañamiento emocional: cae banda que estafó 200 mil euros en Cáceres

El operativo lo realizó la Guardia Civil contra dos hombres y dos mujeres en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, donde los detenidos están acusados de estafa, asociación ilícita, coacciones, delitos contra derechos de trabajadores y lavado de dinero.

El método de operación de la banda era dar un supuesto acompañamiento espiritual para superar situaciones adversas, para lo cual pedían grandes cantidades de dinero.

Manipulación psicológica y jerarquías: el modus operandi contra víctimas latinoamericanas

Incluso el grupo criminal tenía niveles jerárquicos predefinidos, con lo cual los integrantes cumplían un papel en específico para mantener sus actividades.

La mayoría de víctimas eran procedentes de Sudamérica y Centroamérica, quienes eran personas vulnerables a quienes sometían a manipulación psicológica para obtener aportaciones económicas obligatorias.

De esta forma, los criminales recibían pagos constantes por medio de transferencias electrónicas que beneficiaban a los líderes de la organización. Las autoridades señalaron que los criminales obtuvieron ingresos de alrededor de 200 mil euros, poco más de 4 millones 234 mil pesos mexicanos en tan sólo un año.

Operativo en Navalmoral de la Mata: registros, bloqueos de cuentas y cuatro detenciones

Tras una investigación que llevó meses, el 11 de noviembre de 2025, las autoridades catearon seis inmuebles distintos, entre casas y locales, relacionados con este grupo y bloquearon dinero en cuentas bancarias, aseguraron en un comunicado.

Además de las detenciones, decomisaron dinero en efectivo, terminales móviles, equipo informático y documentaciones sobre las actividades delictivas.

