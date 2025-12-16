VIDEO: Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante una presentación en Lima

Un concierto en un bar de Perú estuvo a punto de terminar en tragedia, cuando Carlos Suárez, vocalista y guitarrista de la banda "Mi Mejor Amigo Scott", sufrió una descarga eléctrica en plena presentación, ante decenas de asistentes que presenciaron el momento.

El percance quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Por fortuna, el mismo cantante informó que se encuentra fuera de peligro.

¿Qué le pasó al cantante durante el concierto en Lima?

El hecho ocurrió durante un show en el local Yacana Quilca, uno de los espacios culturales más concurridos del centro histórico.

Todo sucedió mientras la banda interpretaba una de sus canciones. En el video se observa cómo Carlos Suárez entra en contacto con el equipo de sonido y recibe una descarga eléctrica que lo deja inmovilizado.

🚨 Un músico se electrocutó este fin de semana durante la presentación de su banda en el centro de Lima, Perú.



De acuerdo con los reportes, el hecho sucedió debido a una mala instalación del sistema de audio para el show.



Según la prensa local, el cantante fue rescatado… pic.twitter.com/ycNWotWA16 — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

El momento generó gritos y preocupación entre el público, que por algunos segundos no entendía qué estaba ocurriendo. Afortunadamente, el show se detuvo de inmediato y se solicitó apoyo médico.

De acuerdo con los primeros reportes, una presunta mala instalación del sistema de audio habría provocado el accidente, encendiendo las alertas sobre las condiciones de seguridad en eventos en vivo.

Estado de salud del cantante tras la descarga eléctrica

Luego del accidente, Carlos Suárez fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica completa. De acuerdo con el diagnóstico, el músico no presentó lesiones graves y únicamente sufrió quemaduras leves, por lo que su estado de salud fue reportado como estable.

Horas más tarde, el propio cantante utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

“Estoy estable, no pasó de un susto muy fuerte. Solo tengo dos quemaduras. Gracias por la preocupación”, escribió en sus historias de Instagram. También pidió evitar mensajes de odio y tratar el tema con seriedad.

El joven, conocido artísticamente como “Mono”, es el vocalista y guitarrista de la banda peruana "Mi Mejor Amigo Scott", un grupo con presencia en la escena alternativa local.

¿Qué tan peligrosa puede ser una descarga eléctrica en un escenario?

Especialistas señalan que la gravedad de una descarga eléctrica depende de varios factores: el tipo de corriente, el voltaje, el recorrido que hace por el cuerpo y la rapidez con la que la persona recibe atención médica.

Una descarga eléctrica puede provocar desde quemaduras leves hasta arritmias cardíacas, pérdida del conocimiento o, en situaciones extremas, paro cardíaco.

Es fundamental acudir de inmediato a servicios de emergencia si la persona presenta síntomas como confusión, dificultad para respirar, alteraciones del ritmo cardíaco, convulsiones o pérdida del conocimiento. Incluso si las lesiones parecen menores, es importante acudir un médico.