El alto precio de la libertad: María Corina Machado sufre fractura de vértebra en su travesía de Venezuela a Oslo

Este 15 de diciembre se dio a conocer que María Corina Machado sufrió una fractura vertebral detectada en el Hospital Universitario de Ulleval, en Oslo, donde la líder opositora fue evaluada. Fuentes noruegas sugieren que la lesión se produjo durante las condiciones extremas del viaje realizado el lunes 8 de diciembre.

El escape fue una operación de alto riesgo que, según Bryan Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue que ejecutó la misión, duró cerca de 16 horas y se llevó a cabo mayormente de noche en aguas turbulentas. Stern describió la extracción como "la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada" que han realizado.

This year's peace laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. She was awarded the Nobel Peace Prize for her work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



However she managed to make the difficult and dangerous trip from Venezuela to Norway,… pic.twitter.com/p3y6UkcwZA — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 12, 2025

María Corina se recuperará en Oslo

El diagnóstico de la fractura ha obligado a María Corina Machado a extender su permanencia en Noruega mientras espera las recomendaciones médicas para su tratamiento. Esta condición impidió que llegara a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz , el cual fue recibido en su nombre por su hija.

A pesar de la gravedad de su lesión, una fuente cercana al caso afirmó al diario noruego Aftenposten que la fractura no le impediría regresar a Venezuela en el futuro, algo que ella tiene la "plena intención" de hacer.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Cómo María Corina logró escapar de Venezuela

Machado mantuvo en secreto los detalles de su huida, ya que sumaba once meses en la clandestinidad por temor a ser detenida por el gobierno de Nicolás Maduro . El veterano Bryan Stern explicó que la líder abordó un bote desde la costa venezolana hasta un punto de encuentro en alta mar, donde fue recogida y trasladada en un segundo bote.

El viaje nocturno finalizó en la costa a la mañana siguiente. Datos de rastreo de vuelos indican que el avión que la llevó a Noruega partió desde la isla de Curazao.

María Corina reaparece por primera vez tras casi un año

La llegada a Oslo marcó la primera aparición pública de María Corina Machado en más de un año. Tras el reencuentro con su hija, la líder saludó a una multitud desde el balcón del Gran Hotel de Oslo y ofreció varias declaraciones a la prensa internacional. Su presencia sirvió para denunciar la situación que se vive en Venezuela.

El riesgo que asumió Machado, resultando en una lesión física grave, subraya las condiciones extremas que enfrentan los opositores al régimen de Maduro. Su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia y un llamado de atención mundial sobre la situación de los derechos humanos y la falta de democracia en el país.