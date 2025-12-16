VIDEO|Cae réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil por fuertes vientos

Un impactante suceso ocurrió en el municipio de Guaíba, cerca de Porto Alegre, en el sur de Brasil. El temporal que azotó la región trajo ráfagas de viento de hasta 90 km/h , una velocidad suficiente para derribar la pesada réplica de la Estatua de la Libertad .

La estructura, que era un símbolo característico de la cadena de tiendas Havan, se desprendió de su base y cayó hacia un lado del estacionamiento.

🇧🇷 | Réplica de la Estatua de la Libertad derribada por fuertes vientos en Guaíba, Porto Alegre, Brasil. pic.twitter.com/xH4n1m27ep — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

Videos capturan el momento de la caída de Estatua

El momento exacto del colapso fue grabado por testigos y circuló rápidamente en redes sociales . Los videos muestran cómo la alta figura pierde equilibrio, se inclina dramáticamente y finalmente se estrella contra el suelo.

La réplica, que se alzaba sobre un pedestal de 11 metros, quedó tendida en la calzada, muy cerca de un vehículo blanco estacionado, poniendo de manifiesto el enorme riesgo que supuso el desplome.

No hay heridos en incidente de Brasil

A pesar de las impactantes imágenes y el gran tamaño de la estructura (35 metros), las autoridades y los reportes locales confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños graves a terceros. La caída se produjo en una zona del estacionamiento donde, por fortuna, no había peatones ni autos circulando en ese preciso momento.

Mal clima en Brasil

La caída de la estatua es parte de un frente de mal tiempo más amplio que ha afectado diversas localidades en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Los medios locales han reportado múltiples daños en la infraestructura y en propiedades a lo largo de la región debido a la intensidad del viento y las tormentas , icluso ha habido derrumbes e incidentes, que no han sido tan graves, pero las condiciones del clima sí podrían causar una situación que derive en una tragedia.

Autoridades en Brasil han incitado a la población a tomar precauciones debido al mal tiempo en el país sudamericano.

Las réplicas de la Estatua de la Libertad son un elemento distintivo de la cadena de megatiendas Havan en Brasil . El colapso de esta estructura en Guaíba simboliza los estragos que el temporal está dejando en la zona. Se espera un comunicado oficial de la empresa para detallar los daños materiales y el plan de reconstrucción.