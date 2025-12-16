¡Ya son oficiales! Real Academia Española reconoce ‘morro’, ‘GIF’ y otros términos en nuevo diccionario 2026

La Real Academia Española ha dado un paso gigante para adaptarse a la forma en que el mundo se comunica. La nueva versión electrónica 23.8.1 del diccionario ha abierto sus puertas a un grupo significativo de palabras que nacieron en el entorno digital.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado , destacó que esta actualización refleja la "revolución de las palabras" impulsada principalmente por la tecnología. Los términos fueron incluidos debido a su uso constante y generalizado en la vida diaria de millones de hispanohablantes.

La RAE ha presentado hoy las novedades del «Diccionario de la lengua española» en su versión 23.8.1. En la edición en línea de la obra ya pueden consultar los artículos añadidos, como «crudivorismo», «microteatro» o «turismofobia».





Real Academia Española considera extraenjerismos

Muchas de las novedades son extranjerismos, palabras que llegan de otros idiomas y que, técnicamente, deberían escribirse en cursiva, pero que ya son parte de nuestro vocabulario:



Streaming: El servicio de transmisión de video o audio por internet.

El servicio de transmisión de video o audio por internet. GIF: El formato de imágenes animadas.

El formato de imágenes animadas. Hashtag : Aunque la RAE prefiere el término ya existente "etiqueta," se incorporó la palabra en inglés debido a su popularidad.

: Aunque la RAE prefiere el término ya existente "etiqueta," se incorporó la palabra en inglés debido a su popularidad. Loguearse: El verbo para iniciar sesión en un sistema digital, derivado del inglés "login".

Palabras de uso común y el lenguaje coloquial

Además de los términos tecnológicos, la RAE reconoció palabras y acepciones que vienen del habla cotidiana o coloquial:



Milenial: Para referirse a la generación nacida entre 1980 y 2000, muy ligada a lo digital.

Para referirse a la generación nacida entre 1980 y 2000, muy ligada a lo digital. Morro: Como una de las palabras agregadas que llega del español de América.

Como una de las palabras agregadas que llega del español de América. Brutal: Incluida con la nueva acepción que la convierte en sinónimo de "magnífico" o "excelente".

Incluida con la nueva acepción que la convierte en sinónimo de "magnífico" o "excelente". Bocachancla: Un ejemplo de lenguaje callejero reconocido oficialmente.

El «Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española» permite de una manera ágil y sencilla hacer una consulta unificada en los diccionarios que estudian la historia del léxico de nuestra lengua.





Novedades en el nuevo diccionario de la Real Academia Española

La actualización no solo abarca la tecnología. La RAE también incorporó términos que describen nuevas realidades sociales y culturales, incluyendo:



Turismofobia: El rechazo al turismo masivo.

El rechazo al turismo masivo. Microteatro: Las piezas escénicas de corta duración.

Las piezas escénicas de corta duración. Bioterrorismo y Eurofobia: Terminología vinculada a conflictos y temas de actualidad política.

y Terminología vinculada a conflictos y temas de actualidad política. Alfombra Roja: Como la tela que se usa para recibir a personalidades en eventos.

La versión electrónica 23.8.1 es solo un adelanto de la Edición 24 del diccionario impreso, que se espera que sea publicada en 2026. La RAE aclaró que la inclusión de estas palabras no es un "capricho" académico, sino el resultado de un proceso lento y riguroso que evalúa el uso real del idioma por parte de los hablantes.