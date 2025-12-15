“Intromisión impropia": Chile envió nota de protesta a Colombia tras insultos de Petro al presidente electo Kast

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que envió una nota de protesta a la embajada de Colombia, después de la diatriba que escribió el presidente colombiano Gustavo Petro contra José Antonio Kast, presidente electo chileno.

Después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el 14 de diciembre de 2025, Kast , identificado como un candidato de derecha, fue elegido por la población con más del 59% de los votos, con casi 20 puntos de ventaja sobre Jeanette Jara, candidata de la izquierda y del partido que está actualmente en el poder.

Crisis diplomática: Chile envía nota de protesta a Colombia por “intromisión impropia”

Alberto van Klaveren, canciller chileno, mencionó en un mensaje que, por órdenes de Gabriel Boric, entregaron una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para “manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos” de Petro.

“Sus declaraciones constituyen una falta de respeto, una intromisión impropia en asuntos de política interna y no sólo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, sentenció el canciller chileno.

"Jamás le daré la mano a un nazi": la diatriba de Gustavo Petro contra José Antonio Kast

En diversos mensajes escritos en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, Gustavo Petro denostó a José Antonio Kast, incluso al tacharlo de “nazi”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”, alegó Petro.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles.



Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente.



El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Transición iniciada: Gabriel Boric recibe a José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda

Este lunes 15 de diciembre, Gabriel Boric , presidente de Chile, recibió a José Antonio Kast, presidente electo, para iniciar los trabajos correspondientes a la transición de poder. El candidato ganador de la segunda vuelta electoral tomará posesión del cargo el 11 de marzo de 2026 para un periodo de cuatro años.

Kast, exdiputado conservador y líder del Partido Republicano, llegó al Palacio de La Moneda horas después de su primera reunión postelectoral. Tras conversar con Boric, Kast agradeció a la actual administración por facilitar la transición y afirmó que su equipo trabajará estrechamente con los funcionarios gubernamentales en las próximas semanas.

