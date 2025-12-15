Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba y sucesor de Raúl Castro, admitió que la isla enfrenta una inflación histórica y problemas de escasez de alimentos, temas que los habitantes han padecido en los últimos meses con mayor intensidad que antes.

PIB decrece 4% y la inflación se dispara: el dictador Díaz-Canel admite la parálisis económica

En un mensaje de clausura de la dirección del Partido Comunista de Cuba, el líder del régimen dictatorial señaló que “con cierre del tercer trimestre, el PIB (Producto Interno Bruto) decrece un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada”.

🇨🇺 | LO ÚLTIMO: Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente el colapso económico que atraviesa Cuba, al describir un panorama crítico marcado por una inflación descontrolada, una economía prácticamente paralizada y una profunda crisis en la generación térmica de energía.



December 15, 2025

Díaz-Canel añadió que la industria alimentaria local no puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos cubanos y que la generación de energía es “crítica”.

“La generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumple con la entrega de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y la industria alimentaria no satisface las necesidades de la población”, mencionó el dictador de Cuba en su mensaje emitido el sábado 13 de diciembre de 2025.

"Creciente desigualdad": el líder cubano reconoce la brecha entre grupos poblacionales

En un país que se dice comunista, Díaz-Canel admitió que hay una “creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales”, quienes parecen tener sus problemas resueltos y presumen su estatus económico, “mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas”.

El culpable: Díaz-Canel achaca la crisis al “acoso económico externo” y a los exiliados

No obstante, achacó estos problemas a un supuesto “acoso económico externo ” y hasta culpó a los cubanos exiliados en el extranjero, quienes “nunca han dejado de soñar con otra Cuba sometida y dependiente clavada como una estrella más en la bandera estadounidense”.

El dictador cubano aseguró que a las fallas en generación de energía también se le deben agregar las pérdidas por el huracán “Melissa” que azotó a la isla este 2025.

Vale la pena recordar que la isla tiene más de 60 años con un partido único gobernante desde el triunfo de la llamada Revolución Cubana en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder y lo ejerció hasta el año 2008, cuando se lo heredó a Raúl Castro.

En los últimos dos años, la isla ha sido afectada por constantes apagones eléctricos que incluso han llegado a las más de 20 horas diarias de duración.