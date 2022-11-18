España incauta 50 toneladas de marihuana, cifra récord en el país

La policía de España informó que realizaron el mayor decomiso de droga en el país, luego de incautar 50 toneladas de marihuana, un peso mayor al de una ballena jorobada adulta.

Las autoridades españolas informaron que ocho granjas fueron desmanteladas en la región nororiental de Cataluña, además 20 personas fueron detenidas por fraude eléctrico y delitos contra la salud pública.

De acuerdo con la policía de España, todas las fincas estaban encubiertas como plantaciones legales de cáñamo, incluso estaban registradas como propiedad de una sociedad mercantil. Estaban ubicadas entre otros almacenes con actividad industrial legal.

Entre junio y octubre, la policía española incautó 52 toneladas de marihuana, más de 187 mil plantas y 19 toneladas de cogollos.

Incautadas más de 50 toneladas de marihuana al desmantelar ocho plantaciones en dos provincias catalanas.



Se ha detenido un total de 20 personas en las cuatro fases en las que se desarrolló la investigación y se han desmantelado ocho plantaciones .https://t.co/HIMuBhSSOs pic.twitter.com/MDqnJXoPom — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 18, 2022

España rompe récord por incautar drogas

En otra redada a principios de este mes, España anunció que había incautado 32 toneladas de marihuana, lo que estableció un récord en ese momento.

En junio, la Agencia Tributaria española dijo, en referencia a otra operación de drogas, que el cannabis valía "entre 2 mil 300 euros (equivalente a 2.290,80 dólares) y mil .500 euros el kilo".

A ese ritmo, 50 toneladas podrían tener un valor total estimado que podría alcanzar los 125 millones de euros.

