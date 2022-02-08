Sacan a esposo de Kamala Harris de un evento por amenaza de bomba

El Servicio Secreto de Estados Unidos sacó a Doug Emhoff, esposo de kamala Harris, videpresidenta de EU, de un evento realizado en Washington, debido a una amenaza de bomba en el lugar.

De acuerdo con medios locales, el esposo de Kamala Harris se encontraba en la secundaria Dunbar, a donde asistió para un evento sobre el Mes de la Herencia Afroamericana, cuando uno de los agentes del Servicio Secreto, se le acercó y le dijo "tenemos que salir", de inmediato lo escoltaron a su vehículo.

Las autoridades de la secundaria también ordenaron a los alumnos y docentes evacuar la escuela, debido al riesgo. El portavoz del sistema educativo del Distrito de Columbia confirmó que recibieron una amenaza de bomba.

U.S. Secret Service was made aware of a security threat at a school where the @SecondGentleman was meeting with students and faculty. Mr. Emhoff is safe and the school has been evacuated. We are grateful to Secret Service and D.C. Police for their work. — Katie Peters (@KatiePeters46) February 8, 2022

Esposo de kamala Harris recibe amenaza de bomba

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos, indicaron que por el momento desconocen si la amenaza de bomba estaba dirigida al evento que conmemoraba a la cultura afroamericana o contra el esposo de Kamala Harris.

Por su parte, Katie Peters, vocera de Doug Emhoff, compartió a través de sus redes sociales que el Servicio Secreto de Estados Unidos se enteró de la amenaza de bomba dentro de la escuela secundaria donde se encontraba el segundo caballero, por lo que procedieron a sacarlo con urgencia del lugar.

También indicó que el esposo de Kamala Harris se encuentra a salvo y la escuela tuvo que ser evacuada.

“El Servicio Secreto de EU se enteró de una amenaza a la seguridad en una escuela donde el Segundo Caballero se reunía con estudiantes y profesores. El Sr. Emhoff está a salvo y la escuela ha sido evacuada. Estamos agradecidos con el Servicio Secreto y la Policía de DC por su trabajo”, compartió la vocera a través de Twitter.

Mientras tanto, la directora de la escuela secundaria, Nadine Smith, indicó que los alumnos recibieron todo el día libre ya que a las autoridades les tomaría todo el día registrar el edificio, para confirmar si en el lugar había una bomba.

