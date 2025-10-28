¿Cuál es la oración a San Judas Tadeo para pedir trabajo?

San Judas Tadeo, conocido como el abogado de las causas complejas, se alza como uno de los santos más respetados en la nación mexicana. Este 28 de octubre, una multitud de creyentes se congrega en la Iglesia de San Hipólito para honrar su figura, dar gracias por milagros concedidos y solicitar diversos favores, entre los que destacan la prosperidad económica, el bienestar físico y la obtención de un empleo digno.

Diversos relatos dan cuenta de experiencias personales donde la fe en el santo patrono ha resultado en la materialización de sus súplicas.

Hoy se celebra a San Judas Tadeo, santo de las causas difíciles, en la CDMX. Miles llegaron desde la madrugada a la iglesia de San Hipólito.



Calle abierta en Paseo de la Reforma, pero sigue alto flujo de personas y puestos ambulantes. Operativo vial en marcha.

Entre las numerosas solicitudes que se le dirigen, una de las más frecuentes se relaciona con la intercesión en situaciones de gran dificultad. Son aquellos instantes complicados por los que atraviesa la gente, que imploran a San Judas Tadeo encontrar una resolución a sus aprietos.

Oración a San Judas Tadeo para pedir trabajo

Si la intención de la visita es la de encontrar una ocupación laboral, existe una plegaria específica dirigida a este patrono. El texto busca asegurar la estabilidad y el crecimiento profesional.

La súplica es la siguiente: “San Judas Tadeo, auxiliador de todo conflicto arduo, concédeme un puesto de trabajo donde pueda desarrollarme plenamente como ser humano y que a mis seres queridos no les falte el sustento en ningún ámbito vital. Que logre mantenerlo, a pesar de las adversidades y los contratiempos que se presenten. Que en ese sitio pueda progresar, elevando mi calidad de vida y disfrutando de buena salud y vigor. Y que cada jornada intente ser de utilidad para todos aquellos que me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual posees parentesco, y me comprometo a difundir tu veneración como manifestación de mi gratitud por los beneficios otorgados. Amén.”

¿Dónde se venera a San Judas Tadeo en la CDMX?

Esta celebración anual reafirma la profunda devoción de la gente hacia San Judas Tadeo, un santo cuya figura representa la esperanza en medio de la adversidad y la certeza de que, incluso en las peticiones más difíciles, existe un intercesor dispuesto a tender una mano.

Por lo anterior, quienes se consideren seguidores de este santo y estén pasando por una situación espinosa, tienen en este 28 de octubre la oportunidad ideal para visitar el templo de San Hipólito. El recinto, localizado muy cerca del Centro Histórico de la metrópoli, invita a los devotos a elevar sus plegarias.

Ambiente de fiesta en San Hipólito



Miles de fieles celebran a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, en pleno corazón de la CDMX.



Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma lucen abarrotados; autoridades piden precaución al circular por la zona.

La ubicación de este lugar de culto es de fácil acceso, pues se encuentra a poca distancia de la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México y también de la parada con el mismo nombre del servicio de Metrobús.

