Sheinbaum presenta redacción final de las tres iniciativas que impulsará

Durante la conferencia de prensa de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, detalló la redacción final de las tres iniciativas de ley que buscará enviar Sheinbaum antes del inicio de su mandato el 1 de octubre.

En ese sentido, Godoy refirió que enviará estos textos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

¿Qué iniciativas busca impulsar Sheinbaum?

Las iniciativas que buscará enviar Sheinbaum al Congreso son tres, referentes a la creación de las becas universales para educación básica pública, el apoyo económico universal para mujeres de 60 a 64 años y la de no reelección.

El primero, referente a la beca universal, modificaría el artículo 4 a: “Para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que dije la legislación respectiva”.

El segundo, referente al apoyo económico universal para mujeres de 60 a 64 años, prevé modificar también el artículo 4, así: “Las personas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.

Así como: “Las mujeres mayores de 60 años y hasta sesenta y cuatro años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior”.

Finalmente, el referente a la no reelección, planea modificar el artículo 59: “Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes”.

Asimismo, el artículo 115 para que se establezca que la Constitución de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva.