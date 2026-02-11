La gestión de la salud colectiva depende directamente de mantener al día los esquemas de inmunización. En el contexto actual con respecto al brote de sarampión en México , las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de que la población verifique sus registros de vacunación para evitar la propagación de virus prevenibles.

La herramienta principal de defensa para cualquier familia es la vigilancia constante de su documentación oficial de salud, ya que esto garantiza la seguridad de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Calendario de vacunación por edad

El sistema de salud mexicano establece una ruta clara para la aplicación del biológico triple viral (SRP). La primera inmunización debe ocurrir cuando el infante cumple su primer año de vida. Posteriormente, se requiere una segunda aplicación de refuerzo, la cual puede administrarse a los dieciocho meses de edad o, en su defecto, al cumplir los seis años, coincidiendo con el inicio de la etapa escolar primaria.

Es vital que tanto el personal médico como los adultos jóvenes revisen si tienen sus dos dosis comprobables; de existir duda o falta de registro, la acción inmediata debe ser acudir a una unidad de salud para completar el esquema.

Criterios de vacunación según el año de nacimiento

Para facilitar la identificación de quiénes requieren el biológico, se han establecido parámetros basados en la edad de los ciudadanos. Se considera que los adultos con mayor antigüedad poseen defensas adquiridas de forma natural por el entorno de su época.



Año de Nacimiento Recomendación Sanitaria Antes de 1957

Generalmente, cuentan con inmunidad natural.

Entre 1957 y 1989

Deben vacunarse si no han tenido la enfermedad o lo ignoran.

Entre 1990 y 2006

Deben recibir el biológico si no tienen registro de sus dos dosis.

Después de 2007

Solo necesitan verificar que su cartilla nacional esté completa.



Es importante destacar que ciertos grupos tienen carácter prioritario. Aquellas personas con cuadros de desnutrición o defensas comprometidas deben buscar orientación médica para recibir la vacuna de manera urgente, incluso si cuentan con antecedentes de inmunización previa.

Síntomas del sarampión

Para mantener una vigilancia activa, es fundamental reconocer las señales de alerta del sarampión. El cuadro clínico suele iniciar con fiebre elevada, acompañada de secreción nasal, tos constante y ojos enrojecidos o llorosos.

Posteriormente, aparecen las manchas características en la piel (exantema) que se extienden por el cuerpo. Ante la presencia de estas señales, se debe evitar que los niños acudan a las escuelas para no comprometer la salud de otros compañeros.

Medidas de higiene y estrategias para el control de contagios de sarampión

Más allá de la aplicación de biológicos, existen hábitos diarios que reducen la transmisión. Se exhorta a la ciudadanía a practicar el lavado frecuente de manos y a implementar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse con el ángulo interno del codo. Estas acciones, sumadas a la restricción de movilidad para menores con síntomas, son pilares para detener las cadenas de infección.

Ubicación de Centros de Vacunación en la CDMX

Lista de líneas del Metro donde aplican la vacuna contra el sarampión

Desde febrero de 2025, México ha contabilizado un total de 7 mil 909 casos de sarampión . A continuación, te compartimos la lista de estaciones del Metro donde se están aplicando vacunas contra el sarampión, para que identifiques la más cercana.

Fechas: 4 al 6 de febrero de 2026

Horario: 09:00 a 12:00 horas

Línea A: Santa Martha y Acatitla Tepalcates

Santa Martha y Acatitla Tepalcates Línea 12: Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco

Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco Línea 8: Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Coyuya

Apatlaco, Escuadrón 201, Aculco, Iztapalapa, Constitución de 1917 y Coyuya Línea A: Agrícola Oriental

Agrícola Oriental Línea 4: Santa Anita

Santa Anita Línea B: Oceanía

Línea 1: Pantitlán y Merced

San Lázaro

Candelaria

Actualmente, los habitantes de la Ciudad de México pueden acudir a los Centros de Salud de la SEDESA (Secretaría de Salud) distribuidos en las 16 alcaldías. Algunos de los puntos más relevantes para recibir orientación y biológicos son: