Empujan a reportera de TV Azteca tras cuestionar a Rocío Nahle por fosa clandestina en Veracruz

"Tranquilos, venimos muy contentos" fueron las primeras palabras que dijo la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, al ser cuestionada por el hallazgo de una fosa clandestina en Jáltipan. Minutos después, una mujer empujó a la reportera de TV Azteca, Heidi Castellanos, por insistir en el tema.

¿Qué pasó con la reportera de TV Azteca en Veracruz?

Todo ocurrió durante un chacaleo este miércoles 11 de febrero, en el que reporteras y reporteros abordaron a la mandataria estatal a su llegada a la Mesa de Seguridad para la Paz.

La insistencia de la periodista Heidi Castellanos en el caso de las fosas generó incomodidad en el equipo de la gobernadora, y en la propia Rocío, ya que desde un principio evitó el tema.

La reportera cuestionó directamente a Nahle sobre la información que demandan las familias de personas desaparecidas, luego de que se diera a conocer el hallazgo de restos humanos en un predio de Jáltipan.

La gobernadora respondió inicialmente: “A ver, tranquilos, venimos muy contentos, venimos a la mesa de seguridad”, minimizando el tema. Ante la insistencia de la periodista, Nahle la encaró y cuestionó: “¿Cuáles familiares, si no tienen datos?”.

Mientras la gobernadora avanzaba, sonriente, saludando a otras personas y respondiendo preguntas de distintos medios, una mujer vestida con blusa verde y lentes empujó a la reportera, provocando un momento de tensión visible.

Aunque la periodista reclamó el empujón, la mandataria se limitó a pedir que “se calmaran” y continuó su camino hacia la Sala de Cabildo, donde se realizó la reunión a puerta cerrada.

¿Qué se sabe de la fosa clandestina en Jáltipan?

Minutos más tarde, ya en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó el hallazgo de fosas clandestinas en un predio ubicado en la comunidad El Cocuital, en Jáltipan.

El funcionario explicó que, de manera preliminar, se estima que hay al menos cuatro o cinco cuerpos, aunque aclaró que el número exacto aún no puede confirmarse.

Señaló que los restos fueron enviados a laboratorio y que se debe actuar con cautela por respeto a las familias de personas desaparecidas.

