“Su estado es reservado”: Sobre la salud de los bebés abandonados en calles de CDMX

El hallazgo de dos bebés abandonados en vía pública en calles de la Ciudad de México (CDMX), encendió las alertas sociales, además de que puso en marcha protocolos médicos y legales.

El IMSS confirmó que ambos menores se encuentran bajo vigilancia médica especializada, aunque su estado de salud es distinto: uno estable y otro en condición crítica.

¿Qué pasó con el bebé abandonado en Tacubaya?

El primer caso corresponde a un bebé que durante la jornada del pasado 23 de agosto de 2025, fue ingresado al Hospital Pediátrico de Tacubaya, después de ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el parte médico del IMSS Bienestar, el menor fue recibido en el área de urgencias y, después de una primera valoración, se determinó que presentaba condiciones delicadas, pero con posibilidades de recuperación.

Al día siguiente, el 24 de agosto de 2025, el bebé mostró mejoría clínica y fue trasladado al área de lactantes, en donde permanece bajo vigilancia constante. Sus signos vitales son estables, lo que da esperanza a los médicos que le atienden.

Como parte del protocolo, se dio aviso al Ministerio Público y a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con los responsables.

¿Cuál es la situación de la bebé abandonada en Iztapalapa?

El segundo caso sucedió durante la jornada del 25 de agosto de 2025, cuando una bebé fue trasladada por policías capitalinos al Hospital Pediátrico de Iztapalapa.

Al ingresar al área de urgencias, los médicos reportaron que presentaba dificultad respiratoria, además de un cuadro de falla orgánica múltiple, por lo que fue necesario su traslado inmediato al Hospital Pediátrico de Legaria, donde actualmente permanece internada.

El estado de salud de la menor se reporta como reservado, debido a la gravedad de las complicaciones clínicas que enfrenta.

Acciones legales sobre bebés abandonados en CDMX

El IMSS confirmó que los dos casos de los bebés abandonados fueron notificados a las autoridades competentes. La Fiscalía de la CDMX ya abrió carpetas de investigación para determinar las circunstancias en que fueron abandonados los menores, además de localizar a los responsables.

Especialistas en derechos de la niñez recordaron que abandonar a un menor de edad constituye un delito grave, además de un acto que vulnera directamente los derechos fundamentales de los niños.

El abandono de bebés en la vía pública no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también refleja un problema social que requiere atención urgente