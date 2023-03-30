Estados Unidos se equivoca al congelar activos de Irán: CIJ

Como Estados Unidos autorizó de manera ilegal a tribunales congelar activos de empresas de Irán, así como de iraníes en el país, violó el Tratado de Amistad existente desde 1955 y ahora la Corte Internacional de Justicia, (CIJ) le ordenó el pago de una indemnización.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desaprobó la acción de Estados Unidos por congelar activos de empresas iraníes en bancos estadunidenses y en caso de no llegar a un acuerdo en 24 meses por la compensación tendrán que regresar a la Corte.

Sin embargo, la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos, dijo que no tenía jurisdicción para pedirle a Estados Unidos descongelar más de mil 750 millones de dólares en bonos e intereses que son propiedad del banco central de Irán Markazi y que permancen en una cuenta de Citibank en Nueva York.

Estados Unidos no entregó el dinero de Irán

El dinero que Estados Unidos confiscó a Irán debió entregarse como compensación a víctimas de atentados terroristas donde el responsable fue la nación de oriente.

En audiencias del año pasado, Estados Unidos argumentó que las confiscaciones de activos fueron el resultado del suspuesto patrocinio de terrorismo por parte de Irán.

¿Qué es el Tratado de Amistad?

El Tratado de Amistad fue firmado por Irán y Estados Unidos, el 15 de agosto de 1955 en Teherán, su objetivo era regular la relación económica entre ambos países, se firmó mucho antes de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al sha apoyado por Estados Unidos.

Fue en en octubre de 2018, cuando Estados Unidos se retiró del tratado, sin embargo la congelación de activos a empresas y entidades comerciales de Irán la hizo cuando estaba en vigor, razón por la cual, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Estados Unidos violó el Tratado de Amistad.

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia (CIJ)?

Es el príncipal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue creada en 1945, su sede es el Palacio de la Paz de la Haya, Países Bajos. Cuenta con 15 magistrados elegidos por Asamblea General de la ONU y por el Consejo de Seguridad de la ONU, su estancia es de 9 años.