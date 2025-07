En medio de una redada masiva coordinada por ICE en una plantación legal de marihuana en el estado de California, al menos un ciudadano estadounidense fue arrestado de manera irregular. Se trata de George Retes, de 25 años, veterano del ejército y guardia de seguridad del lugar intervenido, quien relató haber sido detenido sin explicación, rociado con gas lacrimógeno y encerrado por tres días.

El operativo, parte de una serie de acciones federales intensificadas en 2025, se ha convertido en el centro de una nueva controversia sobre la precisión y el respeto a los derechos civiles en redadas migratorias lideradas por ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Estadounidense narra cómo fue su detención por agentes de ICE

Según explicó Retes, los agentes llegaron sin orden judicial visible y actuaron de forma descoordinada. “No tenían ninguna coordinación. Simplemente esposaban a la gente y la enviaban sin darles información alguna. Así que me arrestaron. Me preguntaron, simplemente, qué hacía, y me preguntaron si era ciudadano, y les dije que sí. Se los conté todo. Era ciudadano, trabajaba allí, y no les importó. Aun así, nunca me dijeron los cargos, y luego me enviaron lejos. Me enviaron a un lugar en el centro de Los Ángeles sin siquiera decirme por qué me arrestaron”, relató.

Retes añadió que la ventanilla de su auto fue destrozada y que fue rociado con gas lacrimógeno antes de ser esposado, a pesar de haber mostrado su identificación. La falta de verificación previa y la actuación acelerada de los agentes federales lo llevaron a pasar tres días bajo custodia sin cargos formales.

Una redada más bajo el endurecido enfoque migratorio de 2025

Desde que Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, ICE ha intensificado sus redadas, incluso en zonas donde se encuentran operaciones legales, como plantaciones autorizadas de cannabis. Estas acciones forman parte del renovado enfoque de “tolerancia cero” en temas migratorios, impulsado por la nueva administración.

Este no es el primer caso reportado en que ICE detiene por error a un ciudadano estadounidense. Diversos organismos de derechos civiles ya han advertido que los procedimientos actuales carecen de mecanismos claros para verificar la nacionalidad antes del arresto. A medida que aumentan los operativos, también crecen las denuncias de detenciones injustificadas.