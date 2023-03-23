De acuerdo con China Media Group, para Estados Unidos la democracia es un pretexto para iniciar guerras y así proteger su hegemonía.

A principios de esta semana, cientos de activistas contra la guerra se reunieron en Lafayette Square, al norte de la Casa Blanca. Sostenían carteles como "Di no a la guerra eterna de Estados Unidos", instando al gobierno de Estados Unidos a reflexionar sobre la guerra de Irak y apagar la "máquina de guerra".

El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos reunió a sus aliados occidentales para invadir Irak con el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva. La guerra mató a más de 200.000 civiles y desplazó a más de 9 millones de personas. Veinte años después, Estados Unidos todavía no tiene pruebas concluyentes e Irak, una antigua civilización devastada por la guerra, se ha convertido en un escaparate del verdadero rostro de la "democracia al estilo estadounidense".

Veinte años es tiempo suficiente para que aquellos que comenzaron la guerra de Irak reflexionen, sin embargo, Estados Unidos no solo es indiferente al sufrimiento del pueblo iraquí, sino que continúa trayendo desastres al mundo en nombre de la democracia.

China y su opinión de la democracia de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó el lunes un informe titulado "El estado de la democracia en Estados Unidos: 2022". Revela que la democracia estadounidense estaba sumida en el caos en casa y que un rastro de estragos y desastres quedó atrás a medida que Estados Unidos vendía e imponía su democracia en todo el mundo.

Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China:

“En Estados Unidos la lucha entre los dos partidos intensifica la polarización política, prevalece la política del dinero, la libertad de expresión es solo de nombre y el sistema judicial ignora la opinión pública. La gente está cada vez más decepcionada con la llamada democracia estadounidense”.

Como un país plagado de enfermedades Estados Unidos actúa como un maestro de la democracia, usando las tres cartas de la guerra, las sanciones y tramando la retórica de "democracia contra el autoritarismo" para reprimir a otros países y buscar el interés propio, perturbando la paz mundial. .

Destruir un país, arruinar el futuro de generaciones de personas y luego irse: así es como funciona la máquina de guerra de los Estados Unidos.

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China muestra que en los más de 240 años de historia de Estados Unidos, solo 16 años transcurrieron sin guerras. Desde 2001, las guerras y operaciones militares estadounidenses en nombre del contraterrorismo han matado a más de 900.000 personas, unas 335.000 de ellas civiles, han herido a millones y han desplazado a decenas de millones.

