La guerra ya golpea el bolsillo: conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán dispara el petróleo y las facturas

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está golpeando algo más que el tablero geopolítico. El conflicto ha comenzado a sentirse directamente en la economía de millones de hogares , donde el aumento del precio del petróleo y la energía empieza a reflejarse en gasolina, electricidad y transporte .

El cierre y la tensión alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del planeta, provocó reacciones inmediatas en los mercados.

El petróleo subió, las bolsas se movieron y las energéticas comenzaron a ajustar tarifas, pero el impacto más visible no está en Wall Street: está llegando a las facturas de las familias.

Mexicanos en el extranjero ya sienten el aumento de la energía

Mexicanos que viven en distintas partes del mundo comenzaron a notar los efectos del encarecimiento energético. En España, donde los precios de la energía reaccionaron rápidamente, algunos residentes ya anticipan incrementos en sus recibos.

Jerry Rodhernan, mexicano en España, explicó cómo la crisis comienza a sentirse: “Y claro que también a los mexicanos que vivimos en España”.

El impacto no se limita a una región. Desde Europa hasta Medio Oriente, los testimonios coinciden en una misma preocupación: los costos energéticos están subiendo con rapidez.

El gas natural se dispara en Europa por guerra entra Estados Unidos, Irán e Israel

En Europa, el mercado energético reaccionó con fuerza ante los problemas militares entre Estados Unidos, Irán e Israel. El gas natural abrió con un incremento cercano al 30 por ciento, lo que obligó a varias empresas energéticas a retirar sus tarifas de luz y gas a precio fijo ante la incertidumbre.

Para muchos hogares, eso significa facturas más caras en cuestión de semanas.

Gustavo Tinoco, chef mexicano en España, lo resume así: “La guerra nos está afectando demasiado rápido”.

El impacto ya se refleja en la vida cotidiana: “Ya nos dijeron que también va a haber un incremento de 20 euros en este mes en la luz”.

El efecto dominó alcanza transporte y combustibles tras guerra

La tensión en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán también está afectando las rutas comerciales y el transporte internacional.

El bloqueo de rutas energéticas y el aumento del petróleo elevan los costos logísticos, lo que termina impactando gasolina, transporte y precios de productos.

Jerry Rodhernan advierte que el efecto apenas comienza: “Afectaron el precio de la gasolina y ahora en el próximo recibo de gas y electricidad sin duda nos afectará a todos”.

La guerra también se siente en gasolina y vuelos

En Turquía, el aumento del combustible ya es visible. Cuauhtémoc Orube, mexicano en ese país, señala: “El cambio en el precio de la gasolina… si los precios han encarecido un poco, pero bueno estamos en una super inflación”.

Incluso en lugares remotos, el impacto económico es inmediato. En Groenlandia, donde el transporte depende del combustible aéreo, la preocupación se centra en los vuelos.

Javier Arnaut, mexicano en Groenlandia, explicó: “Debido a que el principal medio de transporte es la vía aérea, y se espera que el precio del querosén, de los combustibles se vaya al alza y eso se va a ver reflejado en los boletos de avión”.

Mientras los mercados intentan adaptarse a la crisis, para millones de familias el efecto ya es claro: la guerra comenzó a sentirse en el precio de la energía.