Controversia en Estados Unidos ante la educación sexual en escuelas

La educación sexual ha sido parte del currículum académico de los Distritos Escolares en Estados Unidos; y la mayoría de los padres estaban de acuerdo; desde hace unos meses esta materia comenzó a ser motivo de molestia debido a que algunas escuelas comenzaron hablar de orientación sexual e identidad de género.

En marzo el Gobernador Republicano de Florida Ron DeSantis firmó la controversial ley “No Digas Gay” que además de prohibir a maestros enseñar sobre identidad de género , le da la facultad a los padres de demandar al Distrito Escolar si un maestro viola la ley. De acuerdo a la Unión de Libertades Civiles más de una docena de Estados están considerando legislaciones similares.

California siempre ha sido un estado muy progresista, en San Francisco se emitió la primera licencia de matrimonio para una pareja del mismo sexo aun cuando este no era reconocido; la comunidad LGBT+ luchó mucho para ser aceptada ; el Condado de Los Angeles reconoce no sólo el Mes del Orgullo LGBT+ en Junio, sino también Octubre como el Mes de la Historia LGBT+ , Marzo 31 como Día de Visibilidad Transgénero además de celebrar sus contribuciones a la comunidad. Aún con esta apertura y aceptación, el Estado Dorado no se escapa de estar en medio de la controversia sobre el tema de ‘Educación Sexual’ en las escuelas y del mes del orgullo LGBT+: la semana pasada una protesta a favor y en contra entre padres de familia de una escuela primaria del Distrito Escolar Angelino terminó con la una bandera con los colores del arco iris quemada.

¿Quién tiene la razón?

“Siento que estamos en el 2023 y es triste ver como sigue habiendo gente que hace todo para que cierto sector de la comunidad se sienta excluida” me dijo una joven que llegó a manifestarse afuera del Distrito Escolar de Glendale, que en el 2021 firmó una proclamación donde reconoce y celebra a la comunidad LGBT+ así como que en la instrucción sexual se hable de identidad de género y orientación sexual y promueve la aceptación; “Vergüenza les debería de dar” gritaban varios padres de familia; “creo que el Distrito se esta pasando en las clases que les esta dando, hay muchas cosas que no les toca a la escuela sino a los padres; no es que tenemos problemas con la gente gay y transfer, el problema es lo que le van a enseñar a mi niño o niña sobre sexualidad” me dijo una madre latina; en respuesta otra le respondió que la realidad es la realidad y hay que enfrentarla “mi hijo de seis años puede tener otro amigo que tenga dos mamás, y ellos pueden preguntar desde muy niños que es ‘gay’ por eso es importante la educación, entiendo que muchas cosas empiezan en casa, pero los maestros también deben estar preparados para responder”.

A fin de entender las posturas; un joven identificado como gay le preguntaba a dos padres de familia de donde venía el rechazo; en un tono respetuoso uno de los padres le respondió que para él no era rechazo; que él respetaba su vida pero que él no cree que un niño tenga la facultar para entender la identidad de género; que esos temas y hablar de transgénero debería abordarse hasta después de cumplir los 16 años, cuando los jóvenes comienzan a forjar su propia identidad, cuando se les permite sacar un permiso para conducir.

En una respuesta más extrema otro dijo; el no tiene problema con los gays, pero cree que la familia debe estar formada por un papá y mamá, " lo demás es ir en contra de la naturaleza, no tiene que ver con religión ni nada, pero yo no estoy de acuerdo incluso que las mujeres y hombres solos puedan adoptar y menos las parejas del mismo sexo” comento.

Las cifras no mienten

De acuerdo a la estadísticas de la Escuela de Derecho de UCLA; hoy en día casi dos millones de jóvenes entre 13 y 17 años se identifican como LGBT en Estados Unidos; las estadísticas también indican que este grupo es el más propenso a enfrentar indigencia, ser víctimas de acoso, y de morir por suicidio .

La realidad es que este año se han introducido poco más de 500 leyes anti LGBT+ en todo el país, al menos 283 están enfocadas a reformar la educación y 142 en relación a la salud y el acceso a tratamientos hormonales; aunque posiblemente una gran mayoría no lleguen a convertirse en ley lo cierto es que esta comunidad se siente amenazada, desprotegida y no comprendida; por otro lado los que promulgan y apoyan estas leyes también se sienten amenazados y desprotegidos; entonces … ¿Quién tiene la razón?. La pregunta sigue siendo a qué edad debe hablarse de la educación sexual?, a quien le corresponde abrir la conversación?, a los padres, a los maestros, o a los mismos niños que de la misma forma que conviven con otros de diferentes culturas, religiones y costumbres también viven una realidad social; hoy en día las familias son diversas; algunas son mixtas con padres divorciados con hijos, vueltos a casar, otras están conformadas por dos papás, dos mamás, o padres y madres solteros . Una gran mayoría opina que lo importante es la tolerancia y respeto a todos los puntos de vista. El tema está candente por primera vez en 40 años la organización “Human Rights Campaign” declaró Estado de Emergencia no solo por el número de propuestas de ley contra la comunidad LGBT+, también por los ataques a los que pueden estar expuestos por celebrar este mes con orgull