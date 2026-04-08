¡Reta salvaje! Osos arman “cascarita” en cancha de futbol en Santa Catarina, Nuevo León

Dos osos fueron captados luchando y jugando dentro de una cancha de futbol en la colonia Las Fincas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

En el video, grabado por un vecino de la zona, se observa cómo los pequeños osos corren, se persiguen y juegan entre ellos sobre el terreno, como si estuvieran echando una “cascarita”.

¿Qué hacían los osos dentro de la cancha en Santa Catarina?

Las imágenes muestran a los dos ejemplares de oso negro comportándose de forma juguetona. En un momento incluso se levantan sobre sus patas traseras y comienzan una especie de “luchitas”, sin señales de agresividad.

El comportamiento fue interpretado como un juego entre ambos, lo que hizo que el clip rápidamente se volviera popular en redes sociales.

Dos oseznos fueron captados dentro de una cancha de futbol en la colonia Las Fincas, en Santa Catarina. 🐻⚽



En las imágenes se observa cómo los pequeños osos corren, se persiguen y juegan entre ellos como si estuvieran disputando un partido, lo que rápidamente generó reacciones… pic.twitter.com/KsdIhs4XDn — INFO7MTY (@info7mty) April 7, 2026

Usuarios no tardaron en reaccionar con humor, asegurando que los “jugadores” ya están listos para el Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá algunos partidos en Monterrey.

Por otra parte, se desconoce qué ocurrió después con los oseznos, hasta el momento ninguna autoridad ha dado información sobre si fueron asegurados o vistos en alguna otra zona de Santa Catarina.

¿Por qué hay osos en zonas urbanas de Nuevo León?

El avistamiento de osos en áreas urbanas de Nuevo León no es raro. La expansión de las ciudades hacia zonas naturales y la búsqueda de alimento han provocado que estos animales se acerquen cada vez más a colonias y espacios públicos.

Aunque en este caso la escena fue tranquila, especialistas recuerdan que se trata de animales silvestres y pueden reaccionar de forma impredecible.

¿Qué hacer si ves un oso en tu colonia?

Si te encuentras con un oso, lo más importante es mantener la calma y seguir estas recomendaciones:

