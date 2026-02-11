Secretario de Energía de EU visita Venezuela; esta es su agenda

Venezuela recibe al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, desde este miércoles 11 de febrero de 2026, la que representa la visita de más alto nivel de un funcionario de este nivel en casi 30 años con este país integrante de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).

Chris Wright en Caracas: El regreso de Estados Unidos a la capital petrolera

Wright aterrizó en Caracas por la mañana, un día después de que la Unión Americana emitiera una nueva licencia general para facilitar la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. Su agenda incluye reuniones con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol.

Wright estará en el país sudamericano hasta el viernes 13 de febrero. Planea reunirse con empresas locales de bienes de consumo y visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero operado por Chevron y la estatal PDVSA en la Faja del Orinoco, principal región petrolera venezolana.

El Departamento de Energía de Estados Unidos califica la visita de “histórica”. El secretario de prensa, Ben Dietderich, declaró: “Chris Wright llegó a Caracas este miércoles para impulsar la misión del presidente Trump de restaurar la prosperidad y la seguridad de Venezuela, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental”.

Durante el viaje, Wright se reunirá con funcionarios del régimen venezolano, líderes empresariales de sectores clave y el pueblo venezolano. El Departamento añadió que visitará yacimientos petroleros “para observar de primera mano cómo el histórico acuerdo energético entre EU y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

PDVSA confirmó que el encuentro con Delcy Rodríguez busca “establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones, en el marco de la soberanía energética y las relaciones históricas bilaterales”. La estatal detalló que la viceministra de Petróleo, Paula Henao, y la viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao, recibieron a Wright.

Visita histórica de Wright: el viaje de más alto nivel en 30 años tras era Chávez-Maduro

Este viaje ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero , un acuerdo de suministro de petróleo por 2 mil millones de dólares entre EU y Venezuela poco después, y un plan de reconstrucción energética de 100 mil millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump .

El último secretario de Energía estadounidense en visitar Venezuela fue Bill Richardson, quien viajó varias veces entre 1998 y 2001 bajo el expresidente Bill Clinton. Desde entonces, las visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas han sido casi inexistentes, debido a las tensas relaciones con Hugo Chávez y luego Maduro.

La visita de Wright es realizada después de que hace un par de días asegurara que PDVSA requiere cambios profundos para competir en el mercado global. Según él, el sector podría elevar significativamente su producción en 18 a 24 meses, coincidiendo con un proceso de transición electoral.

En una entrevista exclusiva para el podcast Politico Energy el lunes 9 de febrero de 2026, Wright señaló sus esperanzas en que Venezuela celebre elecciones democráticas dentro de los próximos 18 a 24 meses, aunque también reconoció que un cambio de régimen de este calado tramposo se hace tan fácil como un “chasquido de dedos”.