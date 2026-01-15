“Contamos con él para la libertad de Venezuela": María Corina Machado sostuvo reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

María Corina Machado, lideresa de la oposición en Venezuela, acudió a Washington D.C. para sostener un encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

La también premio Nobel de la Paz 2025 llegó este jueves 15 de enero de 2026 e ingresó a la residencia oficial, 12 días después de la captura de Nicolás Maduro, dictador depuesto del país sudamericano. Tras unas horas, la exdiputada salió de la Casa Blanca y se tomó algunas fotos con seguidores que la esperaban en la Avenida Pensilvania. Ante ellos, aseguró que cuentan con la ayuda del mandatario estadounidense para "la libertad de Venezuela".

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela” 🇻🇪



Imágenes de la líder @MariaCorinaYA a la salida de la Casa Blanca (@WhiteHouse).#HastaElFinal pic.twitter.com/CCewHmJDWj — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) January 15, 2026

La postura de la Casa Blanca sobre el futuro político de Venezuela

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, señaló que el mandatario estadounidense esperaba con ansias el encuentro con Machado Parisca. Añadió que María Corina Machado es una de las voces valientes en Venezuela.

.@PressSec on @POTUS' meeting with María Corina Machado: "I know the President was looking forward to this meeting and he was expecting it to be a good and positive discussion..." pic.twitter.com/pm46Onn5vo — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 15, 2026

No obstante, la posición de Trump sobre la opositora sigue siendo la misma, en el sentido de que no tiene el apoyo necesario para liderar el país, señaló la vocera.

“Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y en este momento, su opinión al respecto no ha cambiado”, declaró Leavitt en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

Cabe recordar que desde el 3 de enero, fecha en la que fue la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump aseguró que María Corina Machado no tenía el apoyo para dirigir Venezuela, además de que es encontraba en el extranjero. Desde esa fecha, el mandatario estadounidense ha tenido comunicación con Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada del país sudamericano.

Machado estaba en la clandestinidad en Venezuela debido a que hace casi un año fue detenida por el régimen chavista. Hasta diciembre de 2025 fue cuando en una misión secreta pudo salir del país para viajar a Oslo, Noruega, y así recibir el Premio Nobel de la Paz.

La líder de Venezuela María Corina Machado llega a La Casa Blanca.



Confianza plena. 🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/FX4t3qm6Vd — Vente Joven (@VenteJoven) January 15, 2026

¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela?

La vocera de la Casa Blanca señaló que aún no hay un calendario actualizado de cuándo habrá elecciones en Venezuela. No obstante, señaló que Trump está comprometido con que se celebren elecciones “algún día”.

