Alerta: Surgen estafadores que venden tarjetas FALSAS para Metro CDMX, Metrobús y más

Los criminales no tienen límites y aprovechan cada oportunidad para robar a la gente. Ahora, los usuarios del Metro CDMX , Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero deben de tener mucho cuidado al momento de adquirir la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), pues en redes sociales surgieron estafadores que venden supuestos viajes ilimitados.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) ha emitido una alerta importante para todos los usuarios del transporte público, pues los delincuentes están vendiendo una versión falsa de la tarjeta a través de redes sociales, donde hay paquetes de viajes ilimitados por un precio extremadamente bajo: solo 40 pesos por 6 meses.

La Semovi ha confirmado que estas tarjetas no son legítimas y que ningún sistema de transporte en la CDMX, incluyendo Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Tren ligero, Ecobici y Cablebús, ofrecen abonos semestrales ni accesos ilimitados.

“Se recomienda no ingresar, compartir datos personales, no hacer depósitos bancarios, no adquirir este tipo de tarjetas o este tipo de servicios a través de estas plataformas. Si podemos adquirirlas de manera física en el lugar establecido, es mucho mejor”, señala Fátima Colín, oficial de la Policía Cibernética, para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Evita comprar en línea tu Tarjeta de Movilidad Integrada para entrar a Metro CDMX, Metrobús, etc. | Gobierno Ciudad de México

¿Cómo venden las tarjetas falsas para entrar al Metro y Metrobús de CDMX?

La Policía Cibernética de la CDMX advierte que los ciberdelincuentes crean páginas web y perfiles falsos en redes sociales que parecen oficiales, utilizando sellos y logos del gobierno para ganarse la confianza de los usuarios. Una vez que los usuarios se sienten seguros, les piden registrar su nombre, teléfono, dirección y número de tarjeta de crédito o débito para supuestamente obtener los beneficios.

“En ninguna estación ni en ningún comercio autorizado se piden datos personales para comprar la tarjeta. Eso es bien importante. La Tarjeta de Movilidad Integrada de color negro, de fondo negro, es totalmente anonimizada. No se tienen datos personales de las personas”, señala Álvaro Madrigal, Director General de la Coordinación de Organismos de Transporte en CDMX.

¿Cómo evitar riesgos al comprar una Tarjeta de Movilidad Integrada?