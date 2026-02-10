¿Te llamaron del banco para pedir tus datos? Así puedes protegerte de estafas telefónicas en México

Las estafas telefónicas en México cada vez son más comunes, poniendo en riesgos los datos personales y financieros de millones de personas en todo el país, pero ¿cómo protegerme de los fraudes por teléfono ?

¿Cuál es el modus operandi de las estafas telefónicas en México?

El fraude comienza cuando recibes una "llamada del banco", en la que te aseguran que existe un problema con tu cuenta, como un "cargo no reconocido", por lo que para poder resolver la situación, será necesario dar tus datos personales y bancarios.

Los delincuentes piden códigos dinámicos de tu aplicación, NIP, entre otros datos. Una vez que los estafadores obtiene lo que quieren, cuelgan la llamada y hacen de las suyas con la información personal que le acabas de dar.

Es importante aclarar, que utilizar el nombre del banco, es una de las tantas formas de engañar a los usuarios, pues existen distintos tipos de estafas telefónicas para robar la información de las y los mexicanos.

📞 ¿Has recibido llamadas sospechosas en las que te piden tus datos personales?



⚠️ ¡Aguas con los estafadores!



❌ Recuerda que nadie debe pedirte depósitos, tu NIP ni las contraseñas de tus tarjetas bancarias.



🛡️ #CONDUSEF te orienta y respalda.#AltoAlFraude pic.twitter.com/6lnd8x7K1W — CONDUSEF (@CondusefMX) February 10, 2026

¿Cómo protegerte de las estafas telefónicas en México?

¡No caigas en trampas! En caso de recibir una llamada sospechosa del "banco", lo primero que hay que hacer es colgar y bloquear el número, pues ninguna institución financiera se contactará contigo para pedirte datos personales o bancarios.

Estos son algunos consejos para protegerte de las llamadas telefónicas que solo quieran estafarte:



Activa el filtro de spam para identificar las llamadas sospechosas .

. No compartas códigos SMS, Token dinámico, NIP o CVV por teléfono; los bancos no lo piden.

Cuelga de inmediato; no les des información adicional.

Ahora, en caso de que te llamen fingiendo ser algún familiar, se recomienda contar con una palabra de seguridad que les permita saber si se trata de ellos o no. Sin embargo, al colgar la llamada, verifica que tu familiar esté bien.

¿Qué prefijos utilizan para las estafas por llamada telefónica?

Te compartimos la lista de números a los que NO debes responder o devolver la llamada.



+27 - Sudáfrica

+91 -India

+44 - Reino Unido

+355 - Albania

+255 - Costa de Marfil

+233 - Ghana

+234 - Nigeria

+212 - Marruecos

+216 - Túnez

Existen distintos tipos de estafas telefónicos, entre ellas destacan, el Robocalling, Wangiri, e incluso las realizadas con Inteligencia Artificial. su objetivo es robar datos personales y financieros de las víctimas.