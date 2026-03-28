Operativo México vs. Portugal: Selección lusa bajo resguardo en Santa Fe y rutas alternas al Estadio

Respecto al Tren Ligero, el servicio ordinario mantendrá su ruta pero no realizará paradas en la estación Estadio Azteca en los días señalados. En su lugar, se dispondrá de convoyes con servicio directo hacia el inmueble, destinados exclusivamente para los poseedores de boletos.

La estrategia de movilidad contempla cierres a la circulación vehicular en arterias fundamentales. Las avenidas que presentarán bloqueos o cortes intermitentes son la Avenida Santa Úrsula, la Calzada de Tlalpan, el Anillo Periférico y la Avenida del Imán.

TAMBIÉN LEE: ¿Habrá servicio del Tren Ligero el sábado 28 de marzo por el partido México vs. Portugal?