Operativo México vs. Portugal: Selección lusa bajo resguardo en Santa Fe y rutas alternas al Estadio
No llegues tarde a tus actividades Azteca Noticias trae para ti calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX para este sábado 28 de marzo de 2026 EN VIVO.
Este sábado tendrá distintas actividades que afectarán las principales calles de la CDMX, siendo uno de ellos el partido amistoso, México vs. Portugal, que se llevará a cabo en el estadio Banorte. Azteca Noticias trae para ti el monitoreo en tiempo real sobre alternativas viales,
calles cerradas y bloqueos en vivo.
⚽ | Este sábado 28 de marzo, la Ciudad de México se llenará de futbol con el partido entre #México 🇲🇽 y #Portugal 🇵🇹— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 26, 2026
👇🏻Aquí te informamos los cierres, desvíos y #AlternativaVial que compañeros de Control de #Tránsito implementarán en las inmediaciones del Estadio… pic.twitter.com/l0aKMCuHs1
Estás son las marchas CDMX que afectarán las calles hoy 28 de marzo 2026 EN VIVO
Guía para el México vs. Portugal: Cierres viales en Santa Fe
La zona de Santa Fe se encuentra bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con la Policía Capitalina y la Guardia Nacional resguardando el hotel de concentración de la selección de Portugal. Se espera que el equipo luso se traslade en las próximas horas hacia el Estadio Azteca para disputar el esperado encuentro contra el combinado mexicano.
#AlMomento | Santa Fe amanece bajo resguardo— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026
Elementos de la policía capitalina y de la Guardia Nacional mantienen presencia en el hotel donde se concentra la selección de Portugal, previo a su traslado.
Se prevé que en las próximas horas el equipo parta rumbo al Estadio… pic.twitter.com/9WibL1akVH
¿Hay servicio del Tren Ligero por el partido México vs. Portugal?
Respecto al Tren Ligero, el servicio ordinario mantendrá su ruta pero no realizará paradas en la estación Estadio Azteca en los días señalados. En su lugar, se dispondrá de convoyes con servicio directo hacia el inmueble, destinados exclusivamente para los poseedores de boletos.
La estrategia de movilidad contempla cierres a la circulación vehicular en arterias fundamentales. Las avenidas que presentarán bloqueos o cortes intermitentes son la Avenida Santa Úrsula, la Calzada de Tlalpan, el Anillo Periférico y la Avenida del Imán.
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Cierres viales por partido México vs. Portugal
Para asistir al partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte, es fundamental considerar que el estacionamiento del recinto será exclusivo para acreditados y dueños de palcos. Debido al operativo de seguridad con más de 12 mil elementos y el cierre de vialidades a un kilómetro a la redonda desde las 13:00 horas, la mejor opción es utilizar el transporte público.
⚽🇵🇹 ¡Portugal ya está en CDMX!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026
La @selecaoportugal llegó a su hotel de concentración de cara al esperado el partido frente a México este sábado.
🔥 Con figuras internacionales y gran expectativa, el equipo europeo ya se prepara para un partido que promete espectáculo en la… pic.twitter.com/l858tKIoCb