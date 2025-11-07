¿Nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos? Estos son los cambios que presenta la morralla

El Banco de México y la Casa de Moneda de México (CMM) anunciaron las nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos, esta medida quedó registrada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La actualización forma parte del Programa Institucional 2025-2030 de la CMM, con el objetivo de modernizar la producción monetaria del país, aumentar su eficiencia y fortalecer su sustentabilidad.

¿Cuáles son las características de las nuevas monedas?

La iniciativa responde a una mayor demanda de efectivo que se ha mantenido en México, especialmente tras la pandemia, así como a la necesidad de reducir costos de producción sin comprometer la calidad ni la seguridad de las monedas.

Las nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos se fabricarán con núcleos de acero recubiertos de bronce (electrochapado), en lugar de la aleación de bronce y aluminio usada hasta ahora.

🪙💰 Anuncian nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos; así serán de ahora en adelante 👇https://t.co/WvsEiifyDS — TV Azteca Chihuahua (@AztecaChihuahua) November 6, 2025

Este cambio permitirá reducir los costos de producción y avanzar hacia una fabricación más sostenible, siguiendo la tendencia adoptada por casas de moneda en países como Canadá y miembros de la Unión Europea.

Además de mantener las dimensiones y peso similares, las monedas incorporarán mejoras en seguridad y durabilidad, y se producirán bajo estándares internacionales como las certificaciones ISO 9001, 14001 y 50001, que garantizan calidad, gestión ambiental y eficiencia energética.

El billete de 20 pesos que saldrá de circulación

El Banco de México (Banxico) informó que uno de los billetes de 20 pesos más representativos será retirado de circulación a partir de octubre de 2025.

La decisión forma parte del proceso de modernización del papel moneda nacional, con el propósito de reemplazarlo por materiales más resistentes y con mayores medidas de seguridad.

#SabíasQué los billetes de $20, $50 y $100 están fabricados en polímero, material que por su resistencia, permite alargar la vida y mejorar la calidad de los billetes en circulación.https://t.co/UhbSh8BdgZ pic.twitter.com/ITnK15xOXT — Banco de México (@Banxico) September 12, 2025

Este billete, perteneciente a la Familia F, fue emitido el 20 de agosto de 2007 y destaca por su diseño en tonos azulados y la imagen de Benito Juárez, uno de los símbolos más reconocidos de la historia mexicana.

Aunque esta fuera de circulación, el Banco de México (Banxico) explicó que el ejemplar aún conserva su valor, por lo que las y los mexicanos podrán seguir utilizándolo.

