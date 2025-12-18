Dólar vuelve a subir: Bolsa Mexicana de Valores retrocede hoy 17 de diciembre

¿Mal día para invertir? La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó con fuerza este miércoles 17 de diciembre, luego de que la semana pasada alcanzara cifras históricas.

Su principal índice accionario finalizó en 62,528.06 unidades; una variación de menos 702.8 puntos, que representa una caída del 1.11% en comparación con el día de ayer.

La historia se repitió con la moneda local, luego de que el peso mexicano se fortaleciera en los últimos dos días. Este miércoles se depreció de manera ligera frente al dólar, y el tipo de cambio finalizó en 18.01 unidades.

¿Cómo cerró Wall Street este miércoles 17 de diciembre?

Ante la expectativa del anuncio de Donald Trump, así como una evaluación a la política monetaria de la Reserva Federal para 2026, los principales índices de Wall Street cerraron a la baja este miércoles.



Dow Jones Industrial Average bajó 228.29 puntos y cerró en 47,885.97 unidades.

bajó 228.29 puntos y cerró en 47,885.97 unidades. S&P 500 perdió 78.83 puntos y terminó en 6,721.43.

perdió 78.83 puntos y terminó en 6,721.43. Nasdaq Composite cayó 418.14 puntos para cerrar en 22,693.32.



Precio del dólar en México hoy 17 de diciembre de 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy en $16.65 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Precio del petróleo hoy miércoles

El petróleo repuntó tras cuatro sesiones a la baja, luego de que la orden de bloqueo del presidente Trump sobre Venezuela generó preocupación por el suministro.



Crudo estadounidense (WTI): Cerró con un alza de 1.21% y subió 67 centavos, finalizando en 55.94 dólares por barril.

Brent:Cerró con un aumento de 1.29% y subió 76 centavos, finalizando en 59.68 dólares por barril

Valor del Bitcoin hoy 17 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada, se ubicó en 85 mil 972 dólares por unidad, registrando una baja de 0.20% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 548 mil 678 pesos por unidad.