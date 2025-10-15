¡Se despide de México! El billete de 20 pesos que saldrá de circulación, ¿podrás seguir usándolo?

¡El fin de una era! El Banco de México (Banxico) anunció el retiro de uno de los billetes de 20 pesos más emblemáticos del país, por lo que el ejemplar saldrá de circulación a partir de octubre 2025.

Una medida para modernizar el dinero en circulación, sustituyéndolos por ejemplares más duraderos y seguros, pero ¿cuá es le billete que se despide de México?

¿Cuál es el billete de 20 pesos que saldrá de circulación?

¿Lo tienes en tu cartera? El billete de 20 pesos que saldrá de circulación cuenta con la imagen de Benito Juárez, cuenta con una mezcla de tonalidades azules, y pertenece a la Familia F; fue emitido el 20 de agosto del 2007.

Al anverso aparece el Benemérito de las Américas, acompañado de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano y un libro que representa las Leyes de Reforma de 1859.

En el reverso, el billete tiene una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en Oaxaca. A la izquierda se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba 7 de la misma zona.

Billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez sale de circulación|REDES SOCIALES

¿Dejarán de tener valor tus billetes de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez?

¡La respuesta es no! El Banco de México (Banxico) explicó que cuando una moneda o billete entra en proceso de retiro, el ejemplar aún conserva su valor, por lo que las y los mexicanos podrán seguir utilizándolo.

Sin embargo, cuando el billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez llegue a manos de los bancos, serán guardados para evitar que sigan su función como moneda de cambio.

#SabíasQué los billetes de $20, $50 y $100 están fabricados en polímero, material que por su resistencia, permite alargar la vida y mejorar la calidad de los billetes en circulación.https://t.co/UhbSh8BdgZ pic.twitter.com/ITnK15xOXT — Banco de México (@Banxico) September 12, 2025

¿Qué hacer si tengo un bille de 20 pesos de la Familia F?

¡No entres en pánico! Si tiene un billete de 20 pesos de la Familia F no tienes de que preocuparte, ya que podrás seguir utilizándolos para realizar tus compras del día a día en cualquiera establecimiento de la República Mexicana.

Que un billete o moneda salga de circulación, no significa que debas cambiarlos de inmediato, pues el proceso suele tardar incluso años en completarse.