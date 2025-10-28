San Judas Tadeo 2025: ¡Es gigantesca! Cuánto mide y dónde visitar la estatua más grande del apóstol

Miles de fieles en todo México celebran este 28 de octubre el Día de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas. Desde temprana hora, la iglesia de San Hipólito, en el corazón de la Ciudad de México, se llena de devotos que llegan con flores, veladoras y agradecimientos por los milagros recibidos; sin embargo, hay otro punto del país que también se ha convertido en símbolo de fe y admiración: la estatua más grande de San Judas Tadeo del mundo, ubicada en el norte del país.

La estatua más grande de San Judas Tadeo está en Sinaloa

En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se encuentra una imponente figura de casi 28 metros de altura, considerada la escultura más grande dedicada al santo. Está elaborada con resina epóxica y fue creada por el artista sinaloense Fidel Chaídez, quien tardó cuatro meses en moldearla en barro antes de ensamblarla en el Parque 'El Mirador', un sitio rodeado de montañas que ofrece una vista espectacular.

Cada año, cientos de creyentes acuden hasta este lugar para dejar ofrendas, encender velas o simplemente tomarse una fotografía junto a la monumental figura. Para llegar, basta con dirigirse al centro de Badiraguato, seguir las señales hacia el Mirador y subir por carretera hasta el parque, donde el acceso es gratuito y abierto al público.

Por qué el 28 de octubre es especial para los devotos de San Judas Tadeo

Aunque cada 28 de mes se recuerda a San Judas Tadeo, el 28 de octubre es su día principal, pues la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Judas Tadeo y San Simón, apóstoles de Cristo.

Además, en México, esta fecha coincide con el recuerdo de las almas olvidadas y los muertos trágicos, lo que refuerza su papel como intercesor de los que sufren.

San Judas Tadeo, símbolo de fe HOY 28 de octubre

Los devotos de San Judas Tadeo normalmente acuden vestidos con túnicas verdes y blancas, llevando veladoras, flores y diversas ofrendas, con el objetivo de agradecer milagros recibidos o solicitar ayuda en momentos de dificultad.

Esta práctica mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la fe popular, reflejando la devoción que los creyentes sienten hacia el santo de las causas imposibles.

¿Cuál es la oración a San Judas Tadeo?

"Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueses olvidado de muchos, pero la Iglesia te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba yo los consuelos y el socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (hágase la petición), y para que pueda yo bendecir a Dios en tu compañía y con los demás elegidos por toda la eternidad.

"Yo te prometo, Apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor; jamás dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y de hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Así sea".