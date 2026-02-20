El mapa del huachicol: 35 mil denuncias desnudan el discurso oficial de que el robo terminó

El huachicol está más vivo que nunca: La promesa de que el robo y contrabando de combustible se había erradicado en México chocó frontalmente con la realidad de los expedientes judiciales. Lejos de terminarse, la cadena criminal que abarca la sustracción, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de hidrocarburos sigue operando a nivel industrial.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) ha revisado los expedientes y los datos son reveladores. La Fiscalía General de la República (FGR) inició 35 mil 605 carpetas de investigación por delitos relacionados con el “huachicol” entre 2019 y 2025.

El huachicol en México: ¿Dónde está el epicentro de la ordeña?

El mapeo de la FGR revela que la incidencia delictiva está focalizada. Los estados que concentran el mayor número de denuncias por pinchazos a ductos e infraestructura de Pemex son Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Puebla.

Tan solo en Hidalgo, durante el año 2021, se abrieron 2 mil 330 expedientes. En esa entidad, la sofisticación del crimen organizado llegó al grado de construir túneles equipados para la ordeña a gran escala.

La impunidad maquilla las cifras: Tabasco, Guanajuato y Tamaulipas

Sin embargo, el negocio millonario ha prosperado en otras entidades al amparo de la inacción institucional, donde la violencia extrema no se refleja en el número de denuncias.



Tabasco: Durante los años 2020 y 2021, cuando el grupo criminal "La Barredora" —vinculado a exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública como Hernán Bermúdez Requena— estaba en su apogeo liderando el robo de combustible, solo se registraron 413 denuncias.

Guanajuato: En 2022, año en que se recrudeció la guerra territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima (empoderado por el huachicol) y el Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades apenas documentaron 97 denuncias.

Tamaulipas: En la frontera norte opera la red más poderosa del llamado "huachicol fiscal", ingresando millones de litros de diésel ilegal a México mediante decenas de buques. A pesar de la magnitud del contrabando, solo existen 162 denuncias entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

El huachicol continúa en la actual administración

Del universo total de más de 35 mil carpetas de investigación, 6 mil corresponden a la presente administración. Estas cifras oficiales de la FGR evidencian que el Estado mexicano no ha logrado desmantelar la estructura del huachicol, manteniendo a este delito como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en el país.