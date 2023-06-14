¿OVNIS en las Vegas? Esta la verdad del video viral en redes sociales

Durante el fin de semana circuló un video en las redes sociales sobre un supuesto OVNI que cayó en Las Vegas, Estados Unidos, y después un extraterrestre que merodeaba por una calle, pero ¿cuál es la verdad de estas imágenes? Aquí te lo explicamos.

Según el video, una familia reportó al 911 la caída de un OVNI en su patio trasero y el avistamiento de un alienígena. Aunque la historia era poco creíble, las imágenes hicieron dudar a más de uno sobre su veracidad.

Shocking : security video of the aliens that crashed into a backyard in Las Vegas Nevada 👽🛸 #lasvegas #Aliens #UFOs pic.twitter.com/X4xnvM8u9G — Rah Rah (@officiallrahrah) June 11, 2023

En la grabación de redes sociales se ve una figura parecida a una humana, pero mucho más alta. En el reporte al 911 se escucha decir que ese presunto extraterrestre tiene los ojos y la boca muy grande.

“Juro por Dios que esto no es una broma, esto es real, estamos aterrorizados. Nos parece que son extraterrestres. Tienen ojos grandes. Cómo, no puedo explicarlo. Y boca grande. Son ojos brillantes y no son humanos. Son 100% no humanos”, se escuchó en la llamada de emergencia.

BREAKING: Police bodycam records UFO crash landing in Las Vegas



Residents call police saying a couple “not human” 8-10ft beings with big eyes in their backyard



Black SUVs reported in area that possibly took aircraft away & all video of backyard blacked out



Watch for yourself pic.twitter.com/0aPMVl7jV0 — DC_Draino (@DC_Draino) June 8, 2023

La policía de Las Vegas llegó al lugar y en sus cámaras corporales se registró a dos personas asegurando que habían visto a un OVNI y un extraterrestre. Los oficiales realizaron un recorrido, pero no encontraron nada.

¿Qué se sabe del video sobre un OVNI en Las Vegas?

El video llamó la atención mundial en redes sociales, donde compartieron miles de veces las imágenes; sin embargo, todo se trató de una mentira.

La cuenta de Twitter @verificado_mx, dedicada a desmentir o confirmar información, fue el encargado de revelar la mentira del video. Explicó que el metraje se realizó mediante un software llamado Blender, utilizado para realizar animaciones en 3D.

