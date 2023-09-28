Estudiante de 14 años apuñala a tres maestros y a dos compañeros en España

Un estudiante de 14 años fue detenido este jueves después de que apuñaló a tres profesores y a dos compañeros con un arma blanca en el instituto Elena García Armada, en Jerez de la Frontera, Cádiz, España.

La policía local lo detuvo en la misma escuela, cuando aún portaba dos armas blancas utilizadas en la agresión que causó heridas en al menos cinco personas, entre ellas tres maestros y dos alumnos.

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente ocurrió después de que el estudiante tuvo una discusión con varios de sus compañeros de clase un día antes.

Medios de información de aquel país refieren testimonios de sus compañeros que describen que "el menor no es problemático, pero generalmente está solo. Algunos de sus compañeros admitieron que solían burlarse de él y que en la ocasión previa al ataque le habían arrojado agua".

Autoridades educativas de aquel lugar visitaron la escuela y el hospital donde fueron atendidos los cinco heridos y señalaron que aún de desconocen las razones que ocasionaron el ataque por lo que pidieron cautela, pues la investigación policial está en curso.

🔴 #7TV #Jerez Abrimos hilo: Esta mañana, un joven de 14 años ha entrado en el instituto Elena García Armada de Jerez con dos cuchillos hiriendo a tres profesores y dos alumnos. La intervención de la policía fue rápida y el menor se encuentra detenido en comisaría. pic.twitter.com/hiQW4UFOQc — 7 TV Jerez (@7TVJerez) September 28, 2023

¿Cómo fue el ataque del estudiante a sus compañeros y maestros?

Relatos de los testigos narran que el día del ataque, el joven de 14 años llegó temprano al instituto Elena García Armada en Jerez de la Frontera, alrededor de las 8:15 horas, poco antes de que iniciara la jornada escolar.

Al llegar y antes de tomar su asiento sacó dos cuchillos de su mochila y se dirigió hacia otro estudiante del tercer año de Educación Secundaria Obligatoria, con la intención de apuñalarlo e hiriéndolo en el brazo.

En otra aula de tercer año, los estudiantes no sabían de lo ocurrido y celebraban el cumpleaños de un alumno, lugar al que el atacante entró y alcanzó a herir en un ojo a una profesora y a otros dos maestros, además de un alumno.

Se indicó que las heridas no fueron de gravedad a excepción de la lesión de uno de los profesores, quien requerirá intervención quirúrgica por la gravedad de su lesión.

Luego de ser detenido, el agresor fue trasladado a la Comisaría de Jerez de la Frontera, donde permanecerá hasta que la Policía finalice el proceso inicial para ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.