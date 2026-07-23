Estudiantes de excelencia se quedan sin un lugar para cursar la universidad

Algunos jóvenes que aspiraban a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quedaron fuera del proceso, pese a ser considerados como estudiantes de excelencia. Únicamente 21 mil 962 obtuvieron un lugar y más de 133 mil fueron rechazados.

Ese es el caso de Melissa Aranda, quien alcanzó un promedio superior a 9.8 en sus últimos grados escolares y obtuvo 114 aciertos en el examen para Medicina, pero no logró quedarse con un lugar.

“Me metí al sistema y me mandaba una alerta en rojo que decía error, nunca me dejó abrir el sistema (...) Durante el examen en línea podías ir al baño, podías moverte, si hubieras querido copiar era muy sencillo hacerlo”, declaró Melissa.

Los jóvenes reflejan la frustración de otros estudiantes de excelencia que no pudieron obtener un lugar y ahora, están en espera mientras se realiza la revisión del proceso.

