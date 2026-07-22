Aumentan accidentes infantiles en vacaciones: hasta 84 niños se lesionan cada hora en México | VIDEO

Con la llegada de las vacaciones de verano, los niños pasan más tiempo en casa y cambian sus rutinas, lo que aumenta las probabilidades de que sufran accidentes. Datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes muestran que al año más de 733 mil niños menores de 10 años sufren un accidente, lo que significa que 84 niños se lesionan cada hora.

Lugares como la cocina, el baño, las escaleras y las bodegas se vuelven los más peligrosos poe la curiosidad y el aburrimiento de los pequeños.

En entrevista para Hechos AM, la doctora Gabriela Vázquez, fisioterapeuta y médico funcional, explicó los peligros que hay en el hogar para los niños.

Accidentes más comunes en niños

Caídas y golpes: Es el accidente número uno, con 502 mil casos al año.

Quemaduras: Se registran 43 mil casos al año.

Otros peligros: Atragantamientos, cortaduras, ahogamientos, descargas eléctricas, mordeduras, picaduras y envenenamientos.

Un ejemplo de este peligro ocurrió recientemente en Jalisco, donde unos niños tomaron veneno para rata pensando que era chocolate en polvo para prepararse una leche.

¿En qué edades los pequeños necesitan más atención?

La especialista aclaró que se debe poner más atención en dos grupos de edad:

Niños menores de 5 años.

Niños menores de 8 años.

Para evitar que los niños se desesperen, la doctora recomienda mantener sus horarios de sueño y de comida como de costumbre.

Lugares de la casa con más riesgo

Hay que tener mucho cuidado en estos puntos:

- La cocina

- Contactos de luz: Es necesario ponerles protectores.

- Bodegas y rincones escondidos: A los niños les gusta esconderse ahí y pueden encontrar cosas peligrosas.

En México, 84 niños menores de 10 años sufren una lesión accidental cada hora...



Caídas, golpes y quemaduras encabezan la lista, pero el 99% de estos accidentes son prevenibles con la supervisión de un adulto.



Durante las vacaciones, extremar cuidados en casa puede hacer la… pic.twitter.com/daMCrenveG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

¿Qué hacer si ocurre un accidente?

Tener un plan en familia: Saber de antemano qué hacer si pasa una emergencia.

Llamar al 911 o tener a la mano números de emergencia.

En caso de caídas: Si el niño se cae o se golpea fuerte, no lo muevas y espera las instrucciones de los médicos.