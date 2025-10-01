Universitarios de la FES Zaragoza, crean gel contra mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya

Estudiantes y académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, desarrollaron un gel innovador con propiedades repelentes de mosquitos, antisépticas y calmantes, hecho a base de plantas medicinales.

El proyecto busca proteger a las poblaciones más vulnerables del país frente al incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya.