Universitarios de la FES Zaragoza, crean gel contra mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya
Universitarios de la FES Zaragoza crearon un gel repelente de mosquitos, ecoamigable, que busca proteger a comunidades vulnerables dengue, zika y chikungunya.
Estudiantes y académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM, desarrollaron un gel innovador con propiedades repelentes de mosquitos, antisépticas y calmantes, hecho a base de plantas medicinales.
El proyecto busca proteger a las poblaciones más vulnerables del país frente al incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya.
