El consumo de alcohol puede contribuir el contagio de Covid-19

El alcohol podría ayudar a superar una preocupación natural que las personas sienten hacia los extraños y, por lo tanto, promover la transmisión de Covid-19 entre grupos sociales, reveló un estudio de la Universidad de Illinois.

La investigación, publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que el consumo de bebidas alcohólicas hizo que las personas se acercaran entre ellas, incluso sin conocerse, lo que tendría implicaciones importantes para la salud pública.

El estudio recordó que el modo principal de transmisión de Covid-19 es la respiración directa de las gotitas emitidas durante el contacto social cercano, por lo que el consumo de alcohol podría conducir a una menor adherencia a las pautas de distanciamiento social.

“El alcohol hizo que las personas se acercaran significativamente a un compañero de interacción desconocido a medida que pasaba el tiempo y aumentaba el nivel de intoxicación. Por el contrario, no tuvo ningún impacto en la distancia física entre aquellos en un contexto social familiar”, encontró la investigación.

Espacios de convivencia y consumo de alcohol podrían facilitar la transmisión de Covid-19

De acuerdo con los autores del estudio, el consumo de alcohol en el contexto de la pandemia, ha suscitado una preocupación particular por la propagación de Covid-19 entre grupos sociales previamente desconectados que se reúnen en bares y centros nocturnos, principalmente.

“Los espacios sociales desconocidos pueden ofrecer un escenario fructífero del comportamiento de búsqueda de proximidad, lo que facilita la transmisión del virus”, señalaron los autores.

Por lo anterior, muchos gobiernos alrededor del mundo decidieron cerrar bares y centros nocturnos, antes que los restaurantes. Además, restringieron la venta de bebidas alcohólicas para evitar las reuniones sociales.

En tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han desaconsejado combinar el consumo de alcohol y la interacción social durante la pandemia, afirmaron.

¿Cómo se realizó el estudio de alcohol y Covid-19?

Los investigadores pidieron a los participantes del estudio que cada uno trajera a un amigo que también aceptara ser voluntario. “En la mitad de los casos, los participantes bebían con un amigo”, dijo Catharine Fairbairn, profesora de psicología de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign que dirigió la investigación.





En la otra mitad, bebían con el amigo de otro participante, que era un desconocido. Las parejas fueron asignadas a consumir bebidas alcohólicas o no alcohólicas.

El equipo dio a los que estaban en condición experimental suficiente alcohol para que su sangre alcanzara niveles asociados a la intoxicación. Mientras tomaban, los investigadores grabaron en video las interacciones de cada pareja.

“Medimos la distancia entre los individuos mediante métodos de aprendizaje automático que detectan las manos, los brazos, las piernas y la posición de la cabeza de cada persona en el vídeo”, dijo el coautor del estudio Nigel Bosch, profesor de ciencias de la información y de psicología educativa que desarrolló el método.

Lo que encontraron al analizar los videos fue lo siguiente: Los amigos tendían a acercarse unos a otros tanto si consumían alcohol como si no. Pero los participantes que interactuaban con un desconocido sólo se acercaban a ese individuo si ya tenían un nivel de intoxicación por alcohol.





“La distancia física entre estas parejas disminuía aproximadamente un centímetro por cada intervalo de tres minutos”, dijo Fairbairn. En cambio, se descubrió que los que tomaron bebidas no alcohólicas con desconocidos no se acercaron significativamente entre sí durante el experimento.

Los investigadores reconocieron que mantener la distancia física durante el intercambio social es uno de los medios más efectivos para reducir los contagios de Covid-19, “pero todavía faltan pruebas sobre los efectos de la droga social más consumida en el mundo en los comportamientos de distanciamiento físico”.

Crédito:Proceedings of the National Academy of Sciences

