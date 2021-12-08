EU emite alerta para no viajar a México por altos niveles de Covid-19

El Departamento de Gobierno de Estados Unidos (EU) alerta a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a México por contagio de Covid-19 y sus variantes, pues puso al país en el nivel tres en la escala ascendente del virus.

“El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitió una notificación de salud para viajes a México, país que tiene el nivel 3 debido al Covid-19, indicando una categoría alta de presencia de Covid-19”, se lee en el comunicado emitido por el gobierno de Joe Biden.

La alerta de EU sobre viajar a México, resalta que ir al país implica un alto riesgo de contagiarse de Covid-19 con Omicron y Delta, sin embargo, especifica que los ciudadanos que están completamente vacunados no tendrán problemas serios de salud en caso de contagiarse durante el viaje.

El gobierno de EU recomendó evitar los viajes internacionales, pues especificó que estos representan riesgos adicionales y una alta probabilidad de contraer el virus de Covid-19 para después esparcirlo.

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EU también recomienda no viajar a México por violencia

En el mismo documento, el Departamento de Seguridad de EU recomendó a sus ciudadanos evitar como destino México debido a lainseguridad que se registra en algunos estados de la República.

“Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos y son comunes en México”, especifica el comunicado.

Añadió que el gobierno de EU tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de empleados del gobierno estadounidense a ciertas áreas están prohibidos o restringidos.

Por lo que EU pide a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas por “altos índices de violencia”.

EU también recomendó a los turistas no viajar entre ciudades después del anochecer y no tomar taxis en la calle.