EU incauta cocaína escondida en toallitas húmedas para bebé

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) incautaron un cargamento de 11.8 millones de dólares en cocaína. La droga iba escondida entre paquetes de toallitas húmedas para bebé.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes 26 de agosto en el Puente Colombia-Solidaridad, el puente que conecta a Texas con el estado mexicano Nuevo Laredo, sobre el Río Grande, al norte de Laredo, Texas.

Las autoridades estadunidenses se dieron cuenta de que la cocaína iba escondida entre las toallitas húmedas para bebé, cuando remitieron un remolque para una inspección secundaria con ayuda de elementos caninos.

Colossal, record setting seizure. Largest Cocaine bust in 20 years! The Laredo Port of Entry seizes over 1,500 pounds of cocaine from Transnational Criminal Organizations! Extremely proud of our @CBP employees for keeping our communities safe. pic.twitter.com/WKDAFD4zIm — Director, Field Operations, Randy Howe (@DFOLaredo) August 29, 2022

Tras olfatear el cargamento, los perros alertaron que entre el cargamento había drogas; al revisar, encontraron 1935 paquetes que contenían más de 600 kilos de cocaína, con un valor en el mercado negro de cerca de 12 millones de dólares.

“CBP confiscó los narcóticos. Los agentes especiales de inmigración y Control de aduanas de Estados Unidos están investigando la incautación de la cocaína hallada en toallitas húmedas de bebé”, informaron las autoridades de EU mediante un comunicado.

Las extrañas formas en que han hallado cocaína

Los delincuentes buscan ser cada vez más hábiles a la hora de transportar drogas como la cocaína. Además de utilizar toallitas húmedas para bebé para disfrazar las sustancias ilícitas, otros han utilizado narcopelucas y hasta comida.

En junio, dos mujeres llegaron a Panamá provenientes de Colombia; sin embargo, en el aeropuerto pasaron a una revisión, donde las autoridades se dieron cuenta que llevaban una peluca y en medio del cabello llevaban varios paquetes con cocaína.

Unos días después, la policía de Colombia incautó mil 300 kilos de cocaína que iba disfrazada en forma de papas congeladas, lo que las autoridades consideran uno de los trucos “más innovadores” para traficar sustancias ilícitas en los últimos años.

La cocaína en forma de papas fue encontrada en la ciudad portuaria de Cartagena, Colombia y tenían como destino puertos europeos en Lisboa, Portugal y Valencia, España. Más de 50 personas y perros rastreadores trabajaron en el descubrimiento de la droga.