EU premia a mexicana: Rosa Sarmiento investiga virus en animales

Ciudad de México. Hoy México celebra un triunfo más en la ciencia y es gracias a una mujer. Todo se debe a que la química mexicana Rosa Elena Sarmiento Silva, ha ganado el premio George E. Brown, Jr. 2020, otorgado por el gobierno de Estados Unidos. El premio lo consiguió por su investigación de virus presentes en animales silvestres, con el que busca ofrecer soluciones innovadoras e integrales. Esta es la primera vez que una académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM recibe este reconocimiento internacional.

Virus en animales

La experta explica que recientemente, aumentaron las enfermedades emergentes y reemergentes causadas por patógenos virales; 30 por ciento de las zoonosis (patógenos que se transmiten de animales a humanos) están asociadas a virus. Por eso, la química farmacéutica bióloga, maestra en Ciencias y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, del Departamento de Microbiología e Inmunología de la FMVZ, presentó la propuesta de investigación.

Una investigación destacada

La investigación de Rosa es la más destacada de la convocatoria (2020) que emite el Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos (UC MEXUS) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. De hecho, Rosa asegura que el proyecto, que se lleva a cabo en la península de Yucatán, es ambicioso, porque pretende contribuir a identificar la diversidad de virus en hospederos vertebrados e invertebrados.

De igual modo, busca analizar el impacto de la presencia de reservorios y la aparición de infecciones, generar modelos estadístico-espaciales para identificar áreas de riesgo, contribuir a la formación de jóvenes investigadores y promover la integración activa de estudiantes y profesionales, así como apoyar e impulsar la colaboración sistemática entre instituciones nacionales e internacionales por medio de cursos y seminarios.

Mexicana sorprendida por la noticia

“Recibir el galardón es un premio que no me esperaba y me dio mucho gusto porque se trata de un reconocimiento al esfuerzo del grupo de trabajo en el que hemos colaborado desde hace varios años, con el apoyo de la Universidad y de la FMVZ. Es un honor y un compromiso muy grande”, expresó. Soy orgullosamente UNAM, al 100 por ciento, ya que me formé desde mis estudios de bachillerato en esta Universidad. Me da mucha satisfacción poder representar a mi institución que tanto me ha dado y por la cual trabajo con mucho gusto todos los días.

Trabajo binacional

La investigación: “Análisis metagenómico viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta diversidad biológica en México” es el trabajo de la científica mexicana y de su colaborador Charles Chiu, de la Universidad de California en San Francisco (UCSF). Ambos fueron reconocidos y obtuvieron dos mil 500 dólares para continuar el desarrollo del proyecto, recursos que se suman a los otorgados por el Conacyt el año pasado.



La qímica ya aclaró que en la investigación también participa la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, así como el Laboratorio Central Regional de Mérida, perteneciente al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán. Y que además colaboran, por México: Gerardo Suzán Azpiri, María José Tolsá García y Ana Laura Vigueras Galván, del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud, del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la FMVZ; así como Gabriel Ernesto García Peña, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y Carlos Machain Williams, de la Universidad Autónoma de Yucatán.