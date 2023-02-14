EU arresta a 4 sospechosos de matar a presidente de Haití

Policías de Estados Unidos (EU) arrestaron en Florida a cuatro sospechosos de participar en el complot que ocasionó el asesinato de Jovenel Moises, presidente de Haití, en 2021.

Tres de los nuevos acusados: Antonio "Tony" Intriago, propietario de la Unidad de Seguridad Contra el Terrorismo, o CTU; Arcangel Pretel Ortiz, operador de la afiliada CTU Federal Academy LLC; y Walter Veintemilla, jefe de Worldwide Capital Lending Group, con sede en Miramar, están acusados de apoyar una conspiración para secuestrar o matar al presidente de Haití, dijeron las autoridades estadounidenses en una sesión informativa.

El cuarto, Frederick Bergmann, está acusado de conspirar para contrabandear chalecos balísticos para exsoldados colombianos que presuntamente llevaron a cabo el tiroteo fatal del presidente de Haití, agregaron las autoridades.

🚨#AlertaADN

Policías federales de Estados Unidos 🇺🇸capturaron a Antonio Intriago, gerente de una empresa de seguridad en #Miami, relacionada con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en julio de 2021 pic.twitter.com/8CIjx7kNU0 — adn40 (@adn40) February 14, 2023

El Departamento de Justicia de EU, indicó que once personas relacionados con el asesinato se encuentran bajo custodia estadounidense.

La investigación de Estados Unidos se centró en las armas, los chalecos balísticos y el financiamiento utilizado en el complot mortal del presidente de Haití.

El asesinato de Moise dejó un vacío político en la nación caribeña y envalentonó a poderosas pandillas que actúan como autoridades de facto en gran parte de la capital del país, Puerto Príncipe.

¿Qué le pasó al presidente de Haití?

Jovenel Moise fue presidente de Haití hasta el día de su asesinato, durante la madrugada en su residencia en Puerto Príncipe, la capital del país.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, tenía 53 años y había asumido el cargo en febrero de 2017, luego de ganar las elecciones como candidato del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), el cual ya estaba al frente del poder desde ese entonces.

El 7 de julio de 2021, Jovenel Moise sufrió un ataque a tiros por hombres que portaban armas de gran calibre, mientras estaba en su residencia privada. Su esposa resultó herida y su estado de salud fue reportado como crítico.

Sin embargo, la Policía de Haití logró la detención de los presuntos asesinos de Jovenel Moise, alrededor de las 18:00 horas (tiempo local).