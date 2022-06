Eutanasia en México no es sinónimo de crimen: expertos médicos

Se suman más voces de expertos en medicina, filosofía, derecho e investigadores se pronuncian a favor de que en México tenga una legislación para regular la eutanasia en el país, pero entre legisladores hay voces encontradas.

Asunción Álvarez del Río, investigadora en psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la UNAM, sostuvo que ya es tiempo de que la sociedad deje a un lado el tabú y se hable de la muerte en etapa terminal.

EN VIVO / Semana Nacional de la Eutanasia.

“El hecho de que haya varias iniciativas en América del Sur y de que vayan siendo más seguido los países que legalizan es indicativo que hay un movimiento que se está reconociendo esto que se ha considerado un crimen hay que revisarlo, porque hay muchas personas ya enfermas pero también las que todavía no están enfermas que quisieran tener la seguridad de que cuando lleguen al final de la vida… va a ser una muerte digna porque s e cuentan con todos los medios incluida, la eutanasia para poder tener el mejor final de vida”. dijo la doctora en ciencias.

Otros expertos médicos fueron más directos sobre su posición acerca de la eutanasia .

“Dejemos de hacernos tontos como sociedad necesitamos reconocer y darle una estructura legal moderna para explicitar, hacer público y hacer campañas que la eutanasia no se trata, no está enfocada hacia matar a nadie, no queremos rearticular las cámaras de gases ni nada por el estilo, se trata simplemente de ahorrarle sufrimiento de manera piadosa y amorosa a una persona que de todas maneras a corto plazo va a morir y simplemente con la administración de ciertos fármacos voy a ahorrarle algunos días o meses de sufrimiento terrible”, planteo Raymundo Canales de la Fuente, especialista en medicina perinatal.

¿Qué piensa la Iglesia sobre la eutanasia?

Durante el cuarto día de la Semana de la Eutanasia que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados la ética y la religión fueron temas que se pusieron sobre la mesa y en el que hubo legisladores que manifestaron postura en contra.

Gustavo Ortiz Millán, del instituto de investigaciones filosóficas de la UNAM, investigador del Concacyt, cuestionó “si somos un estado laico no veo porque esto debería de ser una objeción a la implementación de la eutanasia, yo creo que las objeciones que se hacen a la implementación de la eutanasia no son sólidas, porque si otros países han avanzado en ese sentido, porque en México nos hemos rezagado”, consideró el diputado de Morena, Manuel Baldenebro.

“Soy un profesional de la medicina, yo soy cirujano…Yo estoy para salvar vidas …y tenemos que ser muy cuidadosos porque hablando de situaciones morales, ese médico mañana o pasado dice me equivoqué, hice esto, los médicos nos hemos equivocado muchas veces y nosotros platicamos en el argot médico; lo ayude a bien morir y hay un cargo de conciencia siempre. Independientemente de mis creencias religiosas, que no estoy de acuerdo, pero soy respetuoso, también quiero que me respeten a mí, tomaré decisiones a favor dependiendo de las situaciones y mi voto es en contra, yo sí creo en la vida y dios dirá para cuándo pero estoy dispuesto a legislar y ser muy cuidadoso”, consideró.

¿En qué países la eutanasia es legal? Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Países Bajos y Nueva Zelanda.