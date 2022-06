Diputados analizan posibilidad de legislar sobre eutanasia en México

Ciudad de México. Legisladores, investigadores, académicos y especialistas en derecho, filosofía y medicina pusieron sobre la mesa la posibilidad de legislar para que la eutanasia sea un derecho humano en México y estar a la vanguardia como lo hizo Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Colombia.

Durante el primer día de la Semana de la Eutanasia, organizada en la Cámara de Diputados Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud señaló, “aquí entran paradigmas sociales, religiosos, éticos, jurídicos y es importante reconocer y visibilizar este tema que hoy nos trae a la Cámara de Diputados y sobre en el análisis de la Comisión de Salud, la cual entrara en próximo días en un análisis profundo de la iniciativa, que esta semana de la eutanasia sirva como espacio que brinden elementos de análisis que nos ayuden a emprender acciones en el Poder Legislativo en este asunto muy relevante”.

Neurólogos presentaron casos en los que se podría aplicar la eutanasia, ya sea con o sin previa voluntad anticipada y con evaluación de un consejo clínico.

Así lo explicó el doctor Tirso Zúñiga Santamaría, del Instituto de Neurología y Neurocirugía, “en situaciones en gran incertidumbre como es el caso concreto de la eutanasia en pacientes en etapa terminal, no solamente pacientes oncológicos sino paciente no oncológicos con enfermedades neurodegenerativas de inicio tardío. Me parece que se debe continuar en ese tenor avanzado para tener un documento que nos pueda ayudar a los médicos, a los clínicos hacer limitación del esfuerzo terapéutico y pode ofrecer no solamente cuidados paliativos sino también ofrecer, obviamente, teniendo un consejo clínico para poder evaluar los casos concretos”.

Para algunos académicos e investigadores la futura legislación debe contemplar términos precisos porque una cosa es la muerte digna y otra la eutanasia.

“Para algunos morir con dolor y ofrecer ese dolor a su dios es lo más digno que hay, para otros morir con dignidad es morir sin dolor, por eso no debemos hablar de muerte digna, esta idea es variable, cambia de acuerdo a las diferentes ideas de dignidad. La eutanasia en cambio tiene una única definición en todo el mundo, es el acto médico llevado a cabo a petición expresa del paciente desahuciado que no desea vivir con dolor o sufrimiento inevitable su agonía”, señalo Paulina Rivero Weber, directora del Programa de Bioética de la UNAM.

Ebrard habló sobre la eutanasia en el país

De manera virtual participo el Canciller Marcelo Ebrard, se dijo convencido de que el país necesita avanzar en el tema.

“Me interesa mucho porque en la ciudad avanzamos y fueron muchos debates y muchas reflexiones sobre este tema. Es muy oportuno y me parece que es un tema muy relevante para ya en todo el país, para la orientación que tendremos en los próximos meses y años en esta materia”, dijo el titular de Relaciones Exteriores.

Los expertos saben que el tema no será fácil ni para definir la dignidad humana.

“Cada uno tendría un concepto distinto o incluso nos costaría llegar a el, no tenemos un consenso sanitario, si bien en la Constitución de la Ciudad de México, si se logró definir que tenemos el derecho a una muerta digna, pero no se define cual es el camino para llegar a ella, ni que es exactamente la muerte digna porque esto responde a la concepción individual, tampoco tenemos un consenso político, social, cultural y mucho menos jurídico”, La doctora Jennifer Hincapie Sánchez, coordinadora del programa de ética de la facultad de medicina de la UNAM.

Para los legisladores la discusión debe ir a fondo para contar con una ley de avanzada en torno a la eutanasia que respete la dignidad humana.