México rescata a 121 compatriotas del Medio Oriente; embajadas operan en alerta máxima

Ante el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente este marzo de 2026, el Gobierno de México ha intensificado sus protocolos de protección ciudadana. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, 121 personas mexicanas han sido evacuadas con éxito a través de rutas terrestres seguras.

Las labores de asistencia se han concentrado en cinco naciones estratégicas donde la tensión ha escalado en las últimas semanas: Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. La Cancillería adelantó que esta cifra irá en aumento, ya que existe un registro de más connacionales programados para salir bajo la gestión de las representaciones diplomáticas.

¿Cómo rescatan a los mexicanos de Medio Oriente?

La SRE destacó que la prioridad absoluta es la seguridad de los traslados. Para ello, se realiza un análisis minucioso de cada caso particular con el objetivo de asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen sin contratiempos, al tiempo que se exploran otras alternativas de transporte.

Puntos clave del reporte oficial:



Estado de alerta: Las embajadas de México en la región operan en estado de alerta permanente.

Las embajadas de México en la región operan en estado de alerta permanente. Integridad física: No hay reporte de mexicanos afectados en su integridad física hasta este momento.

No hay reporte de mexicanos afectados en su integridad física hasta este momento. Reconocimiento: La Cancillería reconoció el profesionalismo y la vocación de servicio de los diplomáticos desplegados en estas zonas de alta complejidad.

Teléfonos de emergencia para mexicanos en Medio Oriente

Para los familiares de personas que aún se encuentran en la zona de conflicto o ciudadanos que requieran asistencia inmediata, la SRE reiteró que las líneas de atención consular permanecen abiertas las 24 horas:



Representación Diplomática Teléfono de Emergencia Embajada en Irán +98 912 122 4463 Embajada en Israel 054-316-6717 Embajada en Jordania 0778 00 0494 Embajada en Líbano 03 044 598 Embajada en Qatar 3363 4450 Rep. en Palestina +972 54 447 0095 Embajada en Arabia Saudita +966 55 753 9374 Embajada en Kuwait +965 9401 6333 Embajada en EAU 504 54 0273

La Cancillería permanece atenta a la evolución de los acontecimientos y recomienda a todos los mexicanos en la región registrar su ubicación en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) para facilitar las labores de contacto y protección.

