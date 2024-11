¿Vas a usar tu auto? Evita multas, estos autos descansan; Hoy No Circula, jueves 14 de noviembre

Nunca falta que planeamos salir de casa en nuestro auto y a la mera hora nos damos cuenta de que no puede salir por el Hoy No Circula. Para que esto no te pase y puedas planear bien tu día, aquí te decimos qué autos descansan este jueves 14 de noviembre, según el programa vehicular que aplica en el Valle de México (CDMX y Edomex).

Este programa vehicular lo aplica la Secretaría del Medio Ambiente con la finalidad de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles. Por esta razón es muy importante respetar las restricciones, ya que así contribuimos al cuidado del medioambiente, y también evitamos multas.

Autos que descansan por el Hoy No Circula este jueves

Las restricciones del Hoy No Circula establecen que de acuerdo con la terminación de las placas, color del engomado y número de holograma, los siguientes automóviles descansan este jueves.

Descansan los autos con:



Engomado: verde

Terminación de placas: 1 y 2

Holograma: 1 y 2

Es importante saber que este programa aplica a partir de las 5:00 horas de la mañana hasta las 23:00 de la noche, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Así como algunos autos tienen que descansar obligatoriamente este jueves, hay otros que están exentos del Hoy No Circula y pueden circular sin problema. Los autos que están exentos son:



Motocicletas

Vehículos con peso menor o igual a 400 kilogramos

Autos eléctricos

Híbridos con categoría I y II

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Tractores agrícolas

Transporte de pasajeros

Con holograma 0 y 00

Con placas para personas con discapacidad

¿En qué zonas del Estado de México no aplica el Hoy No Circula?

Según las medidas aplicables para la circulación vehicular del programa Hoy No Circula, estas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 de 125 municipios del Estado de México .

Los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula son: