Se unen para evitar la distribución de libros de texto en Nuevo León

En conferencia de prensa distintas organizaciones civiles y de la industria privada de Nuevo León se unieron para pedir la intervención de las autoridades del estado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto para evitar que sean distribuidos loslibros de texto gratuitos, esto por los errores que se han detectado en su contenido, mismo que ponen en riesgo la enseñanza y la educación de los niños, así lo dijo Felicia Hernández, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Nuevo León:

” Observamos que los contenidos del área de matemáticas son casi nulos en algunos grados, o bajos de nivel en comparación con los del modelo educativo anterior, encontramos términos no apropiados, errores ortográficos, de sintaxis, y particularmente errores de contenido didáctico o pedagógico en todos los grados de nivel primaria “

Por su parte Gabriel Chapa, Presidente de Coparmex expresó lo siguiente:

” No se vale meterle ideas a los niños que no tienen sentido, necesitamos meterles educación a las mentes de los niños, conocimientos, valores, ética “

Padres de familia no bajarán la guardia, no quieren distribución de libros de texto

El otro sector que se mostró preocupado por la situación es de los padres de familia, Yuli Mendoza, quien pertenece a la Unión Neolonesa de Padres de Familia manifestó lo siguiente:

“Estos libros no los queremos aquí ahorita en Nuevo León porque no están listos para que ya estén en las aulas, lo que nosotros estamos esperando es la respuesta como el ejemplo que nos están dando en Chihuahua y nuestro vecino Coahuila, donde ya se pronunciaron que no se van a distribuir estos libros “

Organizaciones como la Coparmex, Canaco, Vertebra, Frente Cívico Nacional, y Frente Nacional por la Familia llamaron a que la Federación atienda la resolución del Poder Judicial de detener la impresión de los libros de texto hasta que no se tome en cuenta la opinión de padres de familia y expertos.